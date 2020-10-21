吃香蕉助蕉農 國立勤益科大校友購蕉師生共享

疫情造成農產品出口受阻，價格暴跌，農民損失慘重。國立勤益科技大學校友總會挺蕉農，出資10萬元認購1千2百公斤的香蕉，以實際行動響應政府支持本土農業。這批香蕉上午除了分送給校內師生享用，另也轉贈台灣圓愛全人關懷協會及頭汴國民小學，做為加菜之用。

校友總會理事長張梓祥說，全台共有7所大專校院的校友會串聯共認購1萬1千公斤香蕉，國立勤益科技大學也是其一，用意在支持蕉農，同時因為香蕉富含鉀離子和維他命B群，香甜可口也促進健康，因此也分送校內師生，大家都受益。

校長陳文淵表示，感謝校友總會支持蕉農、愛物惜福，也推薦大家能多留意台灣當季水果，價格便宜又美味。他呼籲大家多吃香蕉，幫助農民也促進自己的健康。