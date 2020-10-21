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屏東早午餐生活節 三大早午餐主廚與小農森林系早午餐

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府推出第二屆屏東縣早午餐生活節，食材選用在地小農、產銷履歷。記者劉星君／攝影
屏東縣政府推出第二屆屏東縣早午餐生活節，食材選用在地小農、產銷履歷。記者劉星君／攝影

「早午餐之都，就在屏東！」屏東縣政府去年舉辦第一屆的「屏東縣早午餐生活節」從消息發布後，不到一周搶購一空，也有民眾藉由早午餐辦起同學會，今年更加升級，地點選在有森林裡圖書館之稱的屏東縣立總書館前的大樹下，也將屏東在地食材再提升，從麵包、抹醬到主食，讓大家感受屏東多1度的熱情。

近期南部縣市掀起滷肉飯與肉燥飯的PK，潘孟安說，滷肉飯，肉燥飯是地方庶民經濟縮影，屏東的早午餐可以跟台北的下午茶掀起不同的文化，也可以PK魯肉飯，肉燥飯，歡迎大家感受屏東的早午餐。

屏東縣長潘孟安說，低碳慢活的屏東，屏東縣也是早午餐之都，結合在地小農，不管是有機栽培、無毒等，色香味俱全，屏東的早午餐也走出一條屬於年輕人的路，讓年輕人的創業、創意，從生活到設計，都能獲得雙贏。

「目前全台每年早午餐產值超過2000億元」有超過400家分店的晨間廚房總監黃義升說，過去煎台在前的傳統早餐，油煙味重，開始搬到後方廚房，隨後用瓷盤、餐具擺設，讓享用餐點成為一種服務，這些改變都從屏東開始，他驕傲的說「屏東占居領頭羊地位」。  咕嘰咕嘰的創辦人陳价斌說，屏東有很多年輕人專注自己的信念，全力以赴打造生活舞台。

屏東縣府指出，此次合作的早午餐三大品牌，晨間廚房、咕嘰咕嘰與漫時光，都是屏東在地青年創立，讓年輕人回屏東、到屏東、留在屏東築夢。

「第二屆屏東縣早午餐生活節」將在11月7、8日上9時至12時半舉行，兩天共舉行4場次，一場次提供200份，共有800份，在屏東縣立總圖書館正門前樟樹下舉辦，21日開始販售餐券800份，販售方式及地點可到「屏東縣青年學院」粉絲專頁查詢。

屏東縣政府將舉辦第二屆屏東縣早午餐生活節，今年更升級，地點選在有森林裡圖書館之稱的屏東縣立總書館前的大樹下，也將屏東在地食材再提升，從麵包、抹醬到主食，讓大家感受屏東多1度的熱情。記者劉星君／攝影
屏東縣政府將舉辦第二屆屏東縣早午餐生活節，今年更升級，地點選在有森林裡圖書館之稱的屏東縣立總書館前的大樹下，也將屏東在地食材再提升，從麵包、抹醬到主食，讓大家感受屏東多1度的熱情。記者劉星君／攝影
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屏東縣政府將舉辦第二屆屏東縣早午餐生活節，今年更升級，地點選在有森林裡圖書館之稱的屏東縣立總書館前的大樹下，也將屏東在地食材再提升，從麵包、抹醬到主食，讓大家感受屏東多1度的熱情。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 圖書館 潘孟安

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