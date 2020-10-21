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高雄辦肉燥飯爭霸賽 刺激國產豬肉買氣　業餘達人可參加

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市農業局代理局長王正一、觀光局長周玲妏宣布舉辦辦肉燥飯爭霸賽的消息。圖／高雄市觀光局提供
高雄市農業局代理局長王正一、觀光局長周玲妏宣布舉辦辦肉燥飯爭霸賽的消息。圖／高雄市觀光局提供

為了鼓勵國人選購國產豬肉，高雄市農業局和觀光局聯手舉辦「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」，本月23日中午12時到11月1日晚上10時止受理報名，但限網路報名。

高雄市觀光局長周玲妏、農業局代理局長王正一今天受訪時表示，肉燥飯爭霸賽分成「專業店家組」和「全民制霸組」，「專業店家組」報名資格為高雄在地合法登記店家、飯店、餐廳、小吃店，參賽店家須有固定營業地點、營業時間，網路店家和沒有無實體店舖的業者，不能報名。「全民制霸組」，只要是設籍高雄市的料理達人，年齡滿18歲即可報名。「專業店家組」與「全民制霸組」只能選1組和1品項參賽。

周玲妏說，參賽作品就是肉燥飯，是用傳統熟知的肉燥形式為主體，不包含較大塊狀的飯類料理，如焢肉飯、爌肉飯、炕肉飯等，且需符合以下規定：肉品須為台灣豬肉，以醬油、辛香料等配料滷製，以丁、絲或肉末等非塊狀方式呈現之澆頭，參賽成品需搭配白米飯一同呈現。

觀光局表示，「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」專業店家組第一階段評選是網路投票，第二階段由主辦單位邀請數位餐飲專家與秘密客組成評選小組，實際到店家試吃評分，最終評分標準以網路投票及現場評分依比例計，最終選出高雄十大肉燥飯霸主。

全民制霸組評選方式是現場試吃投票計分，是在專業店家組頒獎典禮當天，在活動現場進行全民制霸百人評選，當天由主辦單位邀請專業評審、貴賓和市民共100人組成評選小組，試吃後以1人投3票的方式投票，獲得最多票者即為優勝霸主；另外，再由專業評審以討論投票方式，選出5名全民制霸組佳作。相關報名資訊可到高雄旅遊網「最新熱推」專區：https://khh.travel/zh-tw查看。

高雄市要舉辦肉燥飯爭霸賽，刺激國產豬肉買氣。圖／高雄市觀光局提供
高雄市要舉辦肉燥飯爭霸賽，刺激國產豬肉買氣。圖／高雄市觀光局提供

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