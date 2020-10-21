狗竟也會長乳癌 高雄一流浪狗胸部腫瘤逾6公斤

高雄路竹科學園區附近有民眾發現一隻流浪狗胸部掛著一坨巨瘤，通報台灣動物緊急救援小組送醫後，竟是惡性乳癌合併淋巴轉移，腫瘤已大到直徑超過30公分，是救援小組歷20年來首見，由於已無法手術，目前安排安寧緩和治療。

狗也會得乳癌！，台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，救援小組20多年來營救許多腫瘤狗，有的腫瘤垂掛頸部，有的長在臀部，這是首次看到如此巨大的腫瘤。

這隻罹癌流浪犬研判應有10歲以上，腫瘤從胸部長出，約6公斤，診斷應為乳房惡性腫瘤，已合併淋巴轉移，外表已潰爛出血。倪京台說，狗得乳腺惡性腫瘤相當常見，好發在年紀較大的狗兒身上；腫瘤會不斷快速增大，外型也不規則，若延誤治療，腫瘤會隨淋巴轉移至肝臟或肺臟。

由於這隻狗的腫瘤面積太大，已不適合手術切除，救援小組先安排切片等檢查；並以安寧緩和治療為主，希望讓犬隻減少痛苦。