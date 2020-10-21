高雄辦肉燥飯爭霸賽 黃偉哲：計畫外洩被搶先

哪個縣市肉燥飯最好吃意外引起討論，高雄市政府今天宣布舉辦高雄肉燥飯爭霸賽，台南市長黃偉哲說，可能是台南市計畫外洩被搶先。

對於高雄市政府觀光局今天宣布將舉辦「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」，黃偉哲下午接受媒體聯訪時表示，台南市原訂11月牛肉湯節過後要辦，「我懷疑是我們自己的計畫外洩，結果高雄就拿去用」。

黃偉哲認為，高雄市既然要辦肉燥飯爭霸賽，應該要有一個友誼組讓台南廠商參加，反正這是好事，台南和高雄是兄弟縣市，但親兄弟也要明算帳，若兄弟邀請，台南一定赴會，如果沒有邀請，也只能尊重。

黃偉哲也說，反正台南本來就要辦，就廣邀高雄、屏東一起做肉燥飯，最好是高雄爭霸賽的第一名到台南參加複賽。

高雄市長陳其邁18日在臉書貼文宣傳高雄好吃的肉燥飯，並點名「台南還好而已」，黃偉哲不甘示弱，也貼出趁跑行程空檔吃的台南肉燥飯，意外引來屏東縣長潘孟安加入戰局，較勁哪個縣市肉燥飯最好吃。

黃偉哲昨天前往高雄漢神巨蛋出席「食全食美」台南美食展開幕記者會時提到，很高興到高雄PK肉燥飯，其實「肉燥飯只是台南許多美食裡面的一環而已」。黃偉哲還問「邁邁聞到了嗎？」結果陳其邁得知後回應，真材實料較重要，不是誰大聲就代表好吃。