高雄將辦肉燥飯爭霸賽 黃偉哲：親兄弟明算帳

高雄市長陳其邁多次推薦高雄好吃的肉燥飯，高雄市政府今天更宣布要舉辦「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」，曾回嗆「要在台南吃到普通肉燥飯比登天還難」的台南市長黃偉哲得知消息後表示，南市府原本預計11月舉辦，懷疑是計畫外洩，不過「親兄弟明算帳」，高雄若不辦「南高屏」肉燥飯大賽，會考慮台南市自己來辦。

黃偉哲表示，他懷疑是南市府的計畫外洩，因為市府本來就在11月要辦，現在高雄要舉辦肉燥飯賽事，那應該要有一個友誼組讓台南廠商參加，「他不是說都沒在怕的嗎？」反正這都是好事，台南市跟高雄市像是兄弟縣市，但是「親兄弟也要明算帳」，如果兄弟有邀請，台南一定赴會，兄弟若沒邀請台南，我們也只能尊重。

黃偉哲說，台南市政府本來在11月21日有牛肉湯節，牛肉湯節之後就要辦肉燥飯賽事，結果想不到高雄先宣布，他覺得既然要辦的話，就要廣邀高雄跟屏東一起來做肉燥飯，如果高雄不辦的話，我們考量台南市我們自己辦。