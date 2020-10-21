北市跨年擬改線上 陳其邁：高雄尊重中央防疫規定

年底即將舉行跨年活動，台北市政府擬規畫若出現15例以上新冠肺炎確診案例，將改採線上轉播或取消跨年。高雄市長陳其邁今受訪強調，尊重中央流行疫情指揮中心的規定，在防疫工作上，中央與地方要一致，不要每個城市做法都不一。

陳其邁今天上午到台北國際會議中心出席「第一屆智慧移動產業論壇」，對於台北做法，他會前受訪表示，防疫工作，中央與地方大家有一致性的做法，高雄市的防疫中心，每次開會他都會要求，相關措施要跟中央大家能夠協調。

陳其邁說，不要每一個城市的做法都不太一致，必須有一個科學性的基礎，要多少人以上、多少人以下，做一些管制、分流；地方在推動活動的過程，也會兼顧防疫安全，與活動的進行取得平衡作法，守護市民健康。

對於是否考慮線上舉辦跨年？陳其邁說，高市府針對跨年活動有不同的方案，標準必須尊重中央疫情指揮中心的規定；現在到年底還有幾個月時間，還有國外的疫情與國內的疫情的狀況考量，會根據疫情做不同規畫。

陳其邁也說，相信中央疫情指揮中心會做好妥善規畫，萬一12月時，國際疫情很嚴重，台灣疫情的狀況也有些變化，那防疫措施就會升級，做不同的調整。