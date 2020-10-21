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高雄百歲人瑞王德永喜歡照相　愛吃生魚片晚餐喝罐啤酒

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市101歲王德永喜歡照相，照片數量多，滿滿一大櫃。圖／本報資料照片
高雄市101歲王德永喜歡照相，照片數量多，滿滿一大櫃。圖／本報資料照片

高雄市百歲人瑞之一、101歲王德永有一套養生之道，他說要保持喜好，每天早起散步，三餐定時，愛吃生魚片，晚餐一定喝一罐啤酒，而且要有宗教信仰。

王德永和86歲的太太王董美織住在高雄鳳山，家裡打點得乾淨井然，他拿起相機，走到一座書櫃前說自己很喜歡攝影，不是拍風景，是拍家人、親朋好友，一整座書櫃上放著的是多年拍的照片，整理好了，要傳給曾孫，讓曾孫認識家族成員，現在也隨時把握拍照的機會，保持愛好照相的興趣。

王爺爺說年紀大了，耳朵聽不太清楚。不過，客人到來，他忙進忙出，身體硬朗俐落。他說年少讀日本學校時，學校很重視運動，他也很喜歡運動，那時練單槓、雙槓，腿部肌肉練得結實，現在年紀雖大了，腳力還可以，如果不是摔倒傷了腳，他還可以騎腳踏車出去社區繞繞。

他力行每天早上5點起床，虔誠拜拜信仰的至聖先天老祖，接著做做柔軟操，然後出門慢走，順便繞到住家附近的超商買報紙，大概8點左右回到家吃早餐，「三餐要定時！」

老人家說他的早餐滿固定的，兩顆蛋、一片起司、二片薄黑麥吐司和熱茶，最重要的蛋和熱茶，熱茶是家中必備，茶葉都是兒孫買的。

王德永的午餐、晚餐比較多元，他說年輕時會吃牛肉，現在肉少吃，多吃魚，尤其是生魚片，從年輕到現在都喜歡，有個兒子開日本料理店，所以吃生魚片不成問題，每次都可以吃上兩盤。

「晚餐一定要喝啤酒哦！」他開心的說，這是年輕時即養成的習慣，現在即使有時血壓有點高，晚餐時還是會喝一罐啤酒，那是很大的滿足和幸福！

王德永夫婦有6個兒子，現在有6個孫子、3個孫女，一對曾孫，他說過年時孩子回家過年，一家人聚在一起，好不熱鬧，兒孫都很孝順，讓他很欣慰。

高雄市今年有334位百歲人瑞，最高齡為113歲。

（聯合報的提醒：開車不喝酒，喝酒不開車）

高雄市101歲王德永喜歡照相，隨時拿起相機拍下親朋好友照。圖／本報資料照片
高雄市101歲王德永喜歡照相，隨時拿起相機拍下親朋好友照。圖／本報資料照片
高雄市101歲王德永每天生活規律，早餐要吃二顆蛋，晚餐要喝一罐啤酒，平時愛吃魚。圖／本報資料照片
高雄市101歲王德永每天生活規律，早餐要吃二顆蛋，晚餐要喝一罐啤酒，平時愛吃魚。圖／本報資料照片

生魚片 日本料理

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