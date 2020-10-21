港務公司發展4大離岸風電主軸 台中港是風電作業母港

台灣港務公司近年來持續配合政府政策，規劃4大離岸風電主軸，包括「風機預組裝基地」、「國產化專區」、「港勤運維」、「人才培訓」；台中港經行政院核定為風電作業母港，在風機預組裝基地方面，提供2、5A、5B、36等重件碼頭及相關土地；5A碼頭目前正由台電示範風場使用中，5B碼頭由允能風場使用中。

台灣港務公司表示，風電國產化方面，台中港建置106重件碼頭供零組件進出口使用，並規畫工業專業區(Ⅱ)作為風機零組件國產化專區，目前該產業專區已進駐永冠進行輪轂製造、天力負責葉片製造、世紀樺欣從事塔筒與轉接段製造等、西門子歌美颯以機艙組裝工程為主，再搭配台北港S09碼頭及後線土地、高雄港、興達港做水下結構的本土廠商，台灣整個的風電製造能力及供應鏈，從海面上的風機、到海面下的基礎，逐步培養起來。

港勤運維方面，台中港提供陸上運維基地及海上船舶運輸服務，布袋港提供用地供允能風場進駐承租船席及相關倉儲設備；在風電訓練方面，台灣風能訓練公司(TIWTC)，在台中港設置風電訓練中心，台灣風能訓練公司取得GWO認證，為國內唯一開辦基礎技術訓練課程(BTT)之訓練中心，GWO基礎安全訓練課程(BST)今年已辦訓50梯次，發證超過2000張。

台灣港務公司朝多角化經營方向邁進，因應風機零組件屬於「超長、超寬、超重」之物件，為符合零組件於港口內運輸物流之需求，台灣港務公司將成立「台灣港務重工股份有限公司」提供離岸風機零、組件大部件陸上吊裝及運輸作業等服務。