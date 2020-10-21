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高雄六龜山城再造 池田屋等6大景點即起開放

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
六龜山城改造後，6大景點即起開放，圖為竹徑蝶橋一景。圖／高雄市都發展提供
六龜山城改造後，6大景點即起開放，圖為竹徑蝶橋一景。圖／高雄市都發展提供

高雄市都市發展局推動「六龜之心」山城再造計畫，完成整建的6處景點即日起開放，市府25日將舉辦「六龜之心．百年山城」系列活動，藝文季，啟動六龜老街觀光發展新元年，邀各界見證六龜的改造成果。

都發局表示，市府為促進六龜區發展，攜手六龜區公所以老街為發展核心，從山到城到荖濃溪，重新打造出一條兼具觀光、休憩、人文、物產的新發展軸線，長達700公尺的人文徒步道，有蝶園、竹徑、天滿宮祈福紀念廣場及福龜石梯眺望平台，也有饒富古意的池田屋、洪稛源2棟百年老屋，展現六龜深度的人文底蘊。

都發局長楊欽富說，今年9月1日是打狗更名為高雄第100周年，六龜老街自1736年清朝時期福建廣東兩省遷入開墾至今近300年，在高雄百周年的今天，重新賦予新生命，別具意義。

楊欽富表示，六龜老街充滿豐富的人文故事，天滿宮是僅存的遺址，祈福紀念廣場讓當地老輩能緬懷過去，1929年落成的「池田屋」是六龜唯一的歷史建築，日治時期作為日警宿舍之用，經與高雄客運協調，將這處進入六龜老街的第一站變身為六龜故事館。

1912年開設的「洪稛源商號」為日治時期原漢山地物產交易中心，獲洪家後代支持，未來將作為小農展售中心，遊客到六龜，除能體驗人文風情，亦能到福龜石梯觀景平台眺望大原山等8座綿延山景。

都發局表示，改造工程今年9月如期交由六龜區公所接續營運，到六龜的遊客可搶先品嚐六龜在地農特產品，更可一探許多隱蔽於老建物的獨特文史價值。

高雄市都發局投入六龜山城改造，6大景點即起開放，圖為洪稛源百年老屋。圖／ 高雄市都發局提供
高雄市都發局投入六龜山城改造，6大景點即起開放，圖為洪稛源百年老屋。圖／ 高雄市都發局提供
日治時期池田屋變身為六龜故事館。圖／高雄市都發展提供
日治時期池田屋變身為六龜故事館。圖／高雄市都發展提供
高雄市都發局啟動六龜山城改造，圖為福龜石梯眺望平台。圖／高雄市都發局提供
高雄市都發局啟動六龜山城改造，圖為福龜石梯眺望平台。圖／高雄市都發局提供

六龜 老街 日治時期

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