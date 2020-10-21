跨年晚會防疫舉辦標準 陳其邁：尊重中央規定

台北市政府表示，台北市如出現15例以上武漢肺炎確診案例，擬改採線上轉播或取消跨年晚會。高雄市長陳其邁今天說，中央與地方在防疫工作上要一致，高雄市尊重中央流行疫情指揮中心的規定。

台北市觀傳局長劉奕霆昨天在議會答詢時說，初步規劃，若北市出現15例以上武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）確診案例，擬改採線上轉播或取消跨年晚會，但仍需向府級長官報告後才定案。

陳其邁今天上午出席「第一屆智慧移動產業論壇」，並以「智慧城市的治理與願景」為題發表演講。

他接受媒體記者訪問時表示，在防疫上，中央與地方要有一致性作法，他每次在開會時都會要求局處一定要和中央協調防疫作為，「不要每個城市的作法都不太一致」，在做決定時，也要有科學性基礎。

至於高雄市會否採取跨年晚會線上轉播，陳其邁說，高市府會針對不同時期的疫情狀況來規劃，並強調，防疫措施會不斷調整，而舉辦標準則尊重中央流行疫情指揮中心規定。

另外，高雄二階段輕軌通車時間恐延宕，陳其邁說，會針對優化後的路型來擬定施工策略，強調動態評估完成後，就會立刻動工。