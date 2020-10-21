非營利組織要社工回捐薪資？　經歷過的社工這樣說

大學就讀社工系的「小芬」（暫名），7年前畢業後進入民間社福團體、非營利組織工作，每個月領基本工資。工作2年多後，得知另一個以輔導婦女為主的社福團體招募社工，薪資是政府委辦方案給的3萬多元，即前去應徵，也被錄取，工作一年5個月後離職，可是那段期間她每個月「實領」也是2萬多元，因為這個團體每個月要她「回捐」6000元到8000元不等。

「一開始是有跟我說要回捐，說我是新手，要充實專業知識，當作是教學、教育費。」小芬表示，她聽到要回捐6000元，覺得有點多，因為自己租屋，一個月要6000元，每月「回捐」6000元、後來又有「捐」到8000元的，實領得2萬多元左右，生活費用滿緊的，根本談不上存錢。

她說，自己負責的是政府委辦的受暴婦女輔導照顧案，的確有許多需要學習之處，所以當協會將薪資3萬4916元存入她的金融機構帳戶之後，拿著「捐款收據」要她回捐，她就簽了；不過，協會好像沒有公開過捐款明細，所以她不知道捐款明細表上有沒有她的名字。

小芬表示，協會的社工不只她一位，其他資深的社工同事告訴她，他們也都有回捐，工作較久，回捐的額度會比較少。協會對於他們要請的事假、病假，倒是頗有彈性，不像一般適用勞基法的公司行號那麼嚴格，也沒有聽到同事因多請事假、病假被扣薪資，有的人覺得協會給自己彈性工作時間，回捐一些也沒有關係。

她說，後來再離職，是覺得工作太累了，並不是因為「回捐」，「回捐」之事是近來社工界廣泛討論，認為這是「不樂之捐」，而且有違政府委辦契約的規定，另方面是自己目前工作的社福團體並沒有「回捐」這種事，都按政府規定和勞基法規範，才知道原來「回捐」是不對的，也透過高雄市社會工作人員職業工會向以前要自己「回捐」的協會要求返還「捐款」。

雖然遇到「回捐」之事，小芬並沒有失去從事社工的理想，依然要在社工領域服務，畢竟「回捐」的事已備受注目，也有工會為社工維護權益，她相信要社工「回捐」的社福團體會有所改變。