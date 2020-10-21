黃捷和社工會批高雄晚晴要社工回捐、離職　晚晴有話說

高雄市議員黃捷今天和高雄市社會工作人員職業工會祕書長郭志南今天上午開記者會指控高雄市晚晴協會不但要社工回捐，近日並要一名為被要求回捐社工發聲的女社工「自願」離職，還寄存證信函要這名女社工今天之前到會辦理離職作業，這名女社工一度要跳樓自殺。高雄市社會局和勞工局已介入晚晴案，社會局就晚晴回捐部分罰了3500元，勞工局以晚晴無按期給付薪資和簽到不實開罰11萬元。

由於存證信函是用理事長沈玉玲之名發出，沈玉玲今天出面表示她於9月29日已辭去理事長職，也不知協會用她的名義發存證信函，她不排除訴諸法律。晚晴協會總幹事楊承恩向沈玉玲道歉，約好今天下午要向沈說明。

對於社工回捐之事，楊承恩說已與社工有所協調 ；關於要社工離職，他表示是那名社工在工作上有些狀況。

黃捷和郭志南表示，晚晴協會要社工回捐之事，近10年來有20名社工被要求「回捐」，從每月幾千元、上萬元，到一年12萬元、20萬元都有，有一名具有正義感的社工出面為被要求回捐的社工發聲，但最近這名發聲的社工10月16日被要求簽離職切結書，要她從16日起離職，並切結是自願離職，這名社工後來接到晚晴協會發的存證信函，指她10月16日未完成離職程序，要她於10月21 日之前回協會完成離職程序，以結算當月薪資、資遣費、核發正式離職書與服務證明，並依法註銷補助人力登錄。

郭志南說，這名被要求簽署「自願離職」切結書的社工向工會求助，他和勞工局、社會局人員關懷此事時，這名社工一度要跳樓。

社會局專門委員黃慧琦說，今年7月之前，沒有社工向社會局反映晚晴要社工回捐之事，7 月之後有社工出面，社會局有介入調查，晚晴已返還8位社工回捐的錢，還有3名社工回捐的錢晚晴在籌措，還有8名社工因無相關單據，還在協調處理。