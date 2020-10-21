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草埔隧道開放大貨車通行 台東、屏東聯合路邊稽查

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
草埔隧道開放大貨車通行，高雄區監理所會同台東、屏東警方加強聯合稽查。圖／高雄區監理所提供
草埔隧道開放大貨車通行，高雄區監理所會同台東、屏東警方加強聯合稽查。圖／高雄區監理所提供

交通部公路總局第三區養護工程處日前開放非管制大貨車通行草埔隧道，為避免相關用路人可能的違規駕駛行為影響隧道行車安全，高雄區監理所於隧道兩端鄰近地磅站，實施雙向監警聯合路邊檢查。

台9線安朔至草埔路段(草埔隧道)開放未達43噸非管制大貨車通行，行駛隧道路段規定速限、行駛於外側車道並與前車保持100公尺以上安全距離，裝載貨物者不得超過核定總重量並應裝載或覆蓋穩妥。

高雄區監理所表示，已會同台東屏東兩地警方，同步於台東大武鄉南興地磅站及屏東端台9線444.9公里處共同實施監警聯合路邊檢查，共攔查38輛大型車輛，並製單舉發「不當使用行車紀錄器或滅火器」等違規案計4件。

高雄區監理所所長李瑞銘表示，隧道行車事故易引發重大風險，各車種駕駛人務必遵守相關行車規定、安全駕駛，嚴禁超速、超車、逼車等違規行為；大貨車裝載貨物不得超載並應捆紮穩妥，違規將依規定裁處。

屏東 台東 事故

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