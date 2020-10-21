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影／清潔車「少女的祈禱」改縣長月琴版 屏縣創意行銷
屏東半島歌謠季是屏東縣年度民謠音樂盛事，定11月4至8日在恆春西門廣場登場，主辦單位前天起和恆春半島各鄉鎮清潔隊合作，將清潔車傍晚沿街收垃圾的「少女的祈禱」鋼琴版改為月琴版，並由縣長潘孟安錄音為活動宣傳；縣府藉由深入鄰里的清潔車廣為宣傳，有民眾不知道是創意行銷，因而錯過倒垃圾時間，抱怨連連，也有民眾認為月琴版具地方特色，大讚有創意。
屏東半島歌謠季主辦單位和恆春半島4鄉鎮恆春鎮、滿州鄉、車城鄉和牡丹鄉公所清潔隊合作，將「少女的祈禱」鋼琴版改為月琴版，再搭配潘孟安錄音介紹活動，除了車城鄉外，3鄉鎮公所前天上路，隔天村里長即接獲民眾詢問，只聽到潘孟安的廣播聲沒聽到熟悉的聲音，有人差點來不及，有人因而錯過，只好騎機車去追，更多人詢問清潔車音樂是否改了，真得不習慣。
主辦單位這次維合清潔車搞創意行銷，有居民初次聽到月琴版的「少女的祈禱」，讚許深具地方特色，甚至公所建議以後延用，突顯恆春最具文化代表性的鄉土音樂；主辦單位也對居民錯過倒垃圾的抱怨表達歉意，因事前未做宣導造成困擾，提醒潘孟安的廣播預計會到11月8日才結束，也請居民用欣賞的心情仔細聽聽用月琴彈奏的「少女的祈禱」。
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