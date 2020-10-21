快訊

國泰裁員8500人港龍即起停運 600位台籍員工去留未定

教友要求牧師「阿嬤的旅館歸還教會」 牧師斥抹黑嗆告

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台灣基督教長老教會教友陳祖芬投訴本報，指控教會台南加利利宣教中心院長陳坤生牧師，以教會須要在市區安置希望之家輔導的中輟生，讓無助青少年能就近棲身求學，鼓動她經營旅館年邁的祖母「奉獻房子給教會」，簽約後將她祖母在台南火車站旁建坪100多坪4樓舊旅館拿去貸款、其中250萬作為購買房地費用，將旅館過戶自己名下改成民宿賺錢多年。

今年七月她向教會總會陳情，要求陳坤生應將會友以信仰熱忱奉獻的房產歸回總會名下，不應退休後還私人繼續擁有，總會承諾調查，卻在九月公告陳坤生10月底退休，日前收到總會開會通知，卻是「協調兩造買賣糾紛會議」，且拖到下周陳坤生退休前夕才召開，質疑教會是在護航還是希望大事化小小事化無、船過水無痕。

長老教會總會負責此案的「關懷小組」召集人彭志鴻牧師表示，不會只聽一方說法，會根據兩造陳述與提出的證據判斷，「這是教會內部的事，陳祖芬不該節外生枝，向媒體投訴」。陳坤生則是怒斥陳祖芬一再造謠抹黑他，將自取其辱，也要負起法律責任。

陳坤生表示，他當年為了在台南玉井山區催生林加利利，賣掉了高雄的房子，陳祖芬的祖母得知「他為了加利利沒房子住了，非常感動，主動要送那棟老舊房子給他」，當時有人要買還被她趕走，「因為房子是要給牧師的」，他過意不去，才提議拿房地貸款作為購屋價款，有契約與代書為證，陳祖芬不該顛倒是非。

陳祖芬指出，因陳坤生牧師以財團法⼈加利利代表人名義與教會需求，取得阿嬤「虔誠愛主之信任」，才在2002年將已故阿嬤當年位在台南火車站旁西華南街

120巷四層獨棟房子「以半賣半奉獻」給加利利希望之家使用，原本兩年後陳坤生又要故技重施，要求阿嬤相鄰另一棟也「低價賣房奉獻給主，家人詢問加利利教會同工才知希望之家沒有要買房，陳坤生第一棟房過戶私人名下宣稱是阿嬤「與其私人買賣」，家屬與親友才發現，都相當不服，「250萬能買火車站旁四樓透天厝？」陳祖芬強調，並非想要回房地，而是希望依循阿嬤奉獻初衷，登記總會名下給須要的孩子使用，「導正歸回教會與神所用」。

陳坤生則說，陳祖芬之前曾向台南、高雄地區教會指控他，教會都認定那是牧師與教友間「私人買賣」，且當時這棟老房子並不值錢。至於那老旅館後來改為民宿，他強調「那我買的私人財產」，因身為加利利總院長，可以讓加利利照顧大的孩子、教會同工住，「是為教會無私付出」。陳坤生質疑陳祖芬已離開長老教會，這次以母親教友身份指控，總會才受理，但陳祖芬只憑一己想法臆測胡亂指控，又拿不出任何證據，到時候上法院就要付出代價。

教友陳祖芬要求牧師陳坤生應將「她阿嬤奉獻給教會的老旅館還給教會」，老旅館位在台南火車站前。記者周宗禎／攝影
教友陳祖芬要求牧師陳坤生應將「她阿嬤奉獻給教會的老旅館還給教會」，老旅館位在台南火車站前。記者周宗禎／攝影
教友陳祖芬要求牧師陳坤生應將「她阿嬤奉獻給教會的老旅館還給教會」，老旅館已全新裝潢，但建築右上角還依稀可見「別館」舊稱。記者周宗禎／攝影
教友陳祖芬要求牧師陳坤生應將「她阿嬤奉獻給教會的老旅館還給教會」，老旅館已全新裝潢，但建築右上角還依稀可見「別館」舊稱。記者周宗禎／攝影
教友陳祖芬要求牧師陳坤生應將「她阿嬤奉獻給教會的老旅館還給教會」。記者周宗禎／攝影
教友陳祖芬要求牧師陳坤生應將「她阿嬤奉獻給教會的老旅館還給教會」。記者周宗禎／攝影
教友陳祖芬要求牧師陳坤生應將「她阿嬤奉獻給教會的老旅館還給教會」，老旅館已全新裝潢，但建築右上角還依稀可見「別館」舊稱。記者周宗禎／攝影
教友陳祖芬要求牧師陳坤生應將「她阿嬤奉獻給教會的老旅館還給教會」，老旅館已全新裝潢，但建築右上角還依稀可見「別館」舊稱。記者周宗禎／攝影
教友陳祖芬要求牧師陳坤生應將「她阿嬤奉獻給教會的老旅館還給教會」，老旅館位在火車站前、新光三越大樓（圖右下）北側。記者周宗禎／攝影
教友陳祖芬要求牧師陳坤生應將「她阿嬤奉獻給教會的老旅館還給教會」，老旅館位在火車站前、新光三越大樓（圖右下）北側。記者周宗禎／攝影

延伸閱讀

陸官媒：梵中可望續約 但不會立刻建交

被燒掉的「智利警察教堂」：抗爭中在教會放火的理由與謎團？

川普、拜登最後拉票 牧師祝福車隊助選

已婚女牧師變身短髮脫衣舞孃 自組社團賣性感

相關新聞

教友要求牧師「阿嬤的旅館歸還教會」 牧師斥抹黑嗆告

台灣基督教長老教會教友陳祖芬投訴本報，指控教會台南加利利宣教中心院長陳坤生牧師，以教會須要在市區安置希望之家輔導的中輟生...

北市女騎車撞上分隔島飛越到對向馬路 遭貨車輾斃

台北市大安區今天清晨5時許發生一起死亡車禍，一名女子（23歲）騎著共享機車，由東往西經過和平東路、師大路口時，不明原因撞...

移工持水果刀打劫超商1萬元 逃逸時還先變裝仍遭警逮

29歲的菲律賓籍馬姓移工，本月17日凌晨持水果刀戴著口罩，闖入彰化市中正路一家超商，脅迫店員打開收銀機，搜括1萬多元現金...

安平魚市場加油站旁水域發現男浮屍 打撈上岸身分待查

台南市安平區舊魚市場加油站旁水域，今天上午7時36分有民眾發現有具浮屍，台南市消防局救災救護指揮中心據報後調派人車及船艇...

機車半夜停路中被大貨車撞上 拖行起火騎士不在現場

一輛機車半夜停在台中市清水區大馬路口快車道，大貨車經過，駕駛不知情撞上，二車都起火燒毀，騎士不在現場，大貨車司機驚嚇，警...

廣角鏡／沼氣中毒4獲救

農田水利署南投管理處昨在埔里鎮大坪頂地區隧道進行灌溉管線安裝工程，施工時疑因發電機故障致吹風機停擺，劉姓包商父子及陳姓、...

國中棒球隊傳霸凌 球員函送

台東縣某國中棒球隊傳出霸凌事件，一名三年級男學生被控多次毆打一名二年級學弟，還逼迫在宿舍當著室友手淫；校方發現受害學生臉...

普悠瑪2周年 紀念公園名稱喬不攏喊卡

台鐵普悠瑪翻覆事故今天屆滿兩年，交通部台鐵局原規畫十八日啟用設在台東火車站的紀念公園，礙於公園名稱喬不攏而喊卡。

影／南投隧道內施工疑沼氣中毒 受困工人全獲救

農田水利署南投管理處今在埔里鎮大坪頂地區的水泥隧道進行灌溉管線安裝工程，未料隧道內吹風機疑故障停擺，劉姓包商父子及陳姓、...

高雄轎車高速對撞 6車受損2人輕傷

高雄市苓雅區今晚發生6輛轎車車禍，婦人開轎車在路口要左轉，與對向休旅車正面衝撞，2車車頭幾乎全毀，休旅車偏向撞向路旁的2...

光華商場又傳墜樓 18歲男7樓墜落傷重不治

台北市市民大道、新生北路上的光華數位新天地商場，今午4時許發生墜樓事件，商場員工先是聽聞巨響，到場查看卻發現一名男子倒臥...

桃園表兄弟酒駕騎車互載 自撞人行道釀弟死兄命危

桃園王姓男子昨上午酒後騎車載林姓表哥出門，途中卻自撞路變人行道雙雙摔車，其中王頭部重撞送醫不治，後座的林傷勢也不清，送醫...

熱門新聞

暖！新莊爺爺捷運站外跌破頭噴血 丹鳳高中生包外套蹲地秒救

台東國中生遭霸凌威逼當眾手淫 受害生母親：我心好痛

嘉義協同中學教師疑心肌梗塞昏迷 送醫急救宣告不治

加拿大男與台女分手 性愛片Po全球最大色情網站被判刑

軍情局退役少將竟成共諜？檢調約談3名軍情局退役將校

北市銀行外傳當街搶錢 犯嫌抱40萬遁入捷運站逃逸中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。