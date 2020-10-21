教友要求牧師「阿嬤的旅館歸還教會」 牧師斥抹黑嗆告

台灣基督教長老教會教友陳祖芬投訴本報，指控教會台南加利利宣教中心院長陳坤生牧師，以教會須要在市區安置希望之家輔導的中輟生，讓無助青少年能就近棲身求學，鼓動她經營旅館年邁的祖母「奉獻房子給教會」，簽約後將她祖母在台南火車站旁建坪100多坪4樓舊旅館拿去貸款、其中250萬作為購買房地費用，將旅館過戶自己名下改成民宿賺錢多年。

今年七月她向教會總會陳情，要求陳坤生應將會友以信仰熱忱奉獻的房產歸回總會名下，不應退休後還私人繼續擁有，總會承諾調查，卻在九月公告陳坤生10月底退休，日前收到總會開會通知，卻是「協調兩造買賣糾紛會議」，且拖到下周陳坤生退休前夕才召開，質疑教會是在護航還是希望大事化小小事化無、船過水無痕。

長老教會總會負責此案的「關懷小組」召集人彭志鴻牧師表示，不會只聽一方說法，會根據兩造陳述與提出的證據判斷，「這是教會內部的事，陳祖芬不該節外生枝，向媒體投訴」。陳坤生則是怒斥陳祖芬一再造謠抹黑他，將自取其辱，也要負起法律責任。

陳坤生表示，他當年為了在台南玉井山區催生林加利利，賣掉了高雄的房子，陳祖芬的祖母得知「他為了加利利沒房子住了，非常感動，主動要送那棟老舊房子給他」，當時有人要買還被她趕走，「因為房子是要給牧師的」，他過意不去，才提議拿房地貸款作為購屋價款，有契約與代書為證，陳祖芬不該顛倒是非。

陳祖芬指出，因陳坤生牧師以財團法⼈加利利代表人名義與教會需求，取得阿嬤「虔誠愛主之信任」，才在2002年將已故阿嬤當年位在台南火車站旁西華南街

120巷四層獨棟房子「以半賣半奉獻」給加利利希望之家使用，原本兩年後陳坤生又要故技重施，要求阿嬤相鄰另一棟也「低價賣房奉獻給主，家人詢問加利利教會同工才知希望之家沒有要買房，陳坤生第一棟房過戶私人名下宣稱是阿嬤「與其私人買賣」，家屬與親友才發現，都相當不服，「250萬能買火車站旁四樓透天厝？」陳祖芬強調，並非想要回房地，而是希望依循阿嬤奉獻初衷，登記總會名下給須要的孩子使用，「導正歸回教會與神所用」。