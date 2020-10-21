公私協力 屏東團體微型傷害保險擴大 再增7千多人受惠

屏東縣政府、南山人壽慈善基金會及南山人壽股份有限公司三方公私協力合作，2020年8月起協助屏東縣內15歲至75歲列冊低收入戶及15歲至60歲領有輕度身障證明者等，約1萬5千多人辦理團體微型傷害保險。為嘉惠屏東縣身心障礙者，保險對象將再擴充至設籍屏東縣15歲至60歲領有中度身障證明者為主，預估再增加7千多人受益，從2020年10月20日起生效。

屏東縣長潘孟安說，微型保險是弱勢家戶的保護傘，意外發生時能有保險給付來協助度過難關。非常感謝財團法人南山人壽慈善基金會經與縣府研商後，擴大納保服務對象，辦理方式延續「主動出擊」，讓民眾無須提出申請由縣府主動辦理納保作業，給予身心障礙者更多的保障。

社會處表示，團體微型傷害保險相關事宜，縣府以透過公告與個別通知等方式，確認投保意願及個資運用，由南山人壽最後審核確定納保對象。屏東縣領有中度身障證明縣民對團體微型傷害保險有任何問題請洽屏東縣政府社會處身心障礙福利科：08-7320415轉5379。