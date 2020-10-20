快訊

賈樟柯原鄉電影：揭露中國社會醜態的「負能量」作品？

【媒體保命戰／上】中天換照劇本寫好了？業界傳吳乃仁背後操盤保命條款

金門推超級優惠促銷在地商品 搶搭雙11商機

中央社 / 金門縣20日電

金門縣政府今天表示，「金正好購」電商專區5月開站以來，業績成長120%；為搶搭「雙11」電商購物商機，明天搶先在「蝦皮社群快閃日」直播中推出超級優惠措施。

縣府建設處表示，中秋節後進入電商旺季，金門「金正好購」電商專區從今年5月開站後業績持續成長，9月相較5月業績成長120%，訪客人數自8月開始增加，目前已超過2萬人次瀏覽，縣府與工商發展投資策進會已協助45家在地業者、245項商品上架銷售。

建設處長文水成表示，建設處17、18日配合金沙鎮公所辦理「高粱老街風獅爺文化季」，舉辦金沙在地直播活動，介紹金門文化與品牌產品，從金門歷史文化的角度帶入文創品牌，並透過在地業者現身分享，增加民眾對金門特有文化的認識，提升民眾關注金門的文創品牌與文化觀光的興趣，為接下來的雙11購物活動暖身。

為搶搭雙11電商購物商機，建設處與工策會再攜手帶領金門在地業者全力促銷，首先明天將參加由蝦皮購物主辦的「蝦皮社群快閃日」直播活動。

活動期間配合蝦皮提供優惠加碼吸引收看直播的消費者立即進入「金正好購」電商專區，就有滿新台幣999元就折100元的超級優惠，帶動更多消費者在雙11活動前關注「金正好購」電商專區。

除了雙11前的銷售暖場活動外，在雙11當天，「金正好購」電商專區除推出任何商品都享有「滿千折百」的促銷優惠外，更加碼推出「蝦幣5倍送」的強力促銷活動，以雙重優惠超值促銷活動讓全台民眾都能輕鬆在家購買金門在地特色商品，期望透過年底雙11購物活動，帶動金門在地特產業者營收提升，並達到透過文化與商品推廣金門商品的效益。

金門 電商 雙11

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

SOGO周年慶火拚雙11 推電商買貴退差價專區

復育漁場 金門復國墩海域將投放大量人工魚礁

低調訪金 孟雨荷：美台關係不因政黨輪替改變

相關新聞

影／親兄弟也要算帳！黃偉哲到高雄踢館 點燃肉燥飯之戰

台南市長黃偉哲今天直接「侵門踏戶」到高雄舉辦「食全食美」台南美食展，還笑說肉燥飯只是台南許多美食中的一環，台南跟高雄親兄...

高雄百歲阿嬤愛唱歌 養生秘訣是「呷七分飽就好」

高雄市長陳其邁今天探望兩位今年滿百歲的人瑞阿嬤，第一站先到梓官區曾黃也阿嬤住家，陳其邁、曾阿嬤合唱台語歌「台東人」，並恭...

誰是種木瓜高手？ 美濃農會認證的「木瓜王」出爐

高雄市美濃區的木瓜產業以「月光山」品牌打出知名度，總面積110公頃、年產值超過1億。為鼓勵農友精進技術，美濃農會舉辦「2...

黃捷批分局宣揚宗教、練功 警方：講授防範心血管疾病

高雄市議員黃捷今在臉書表示，「接到民眾爆料，苓雅分局舉辦聯合勤教期間，分局長居然大力宣揚宗教，邀請大家一起修仙做法跳體操...

斥資3.7億於屏東潮州打造國際賽事規格滑輪溜冰場　

屏東縣政府2019年向教育部體育署爭取到3億7000萬的補助，打造拋物線型賽道溜冰場工程，並選在潮州公園興建，今天辦動工...

高雄海味陸續報到 沿海漁鄉10月起熱鬧到年底

開始進入高雄漁鄉豐饒產季，虱目魚、石斑魚與烏魚等新鮮海味陸續上市，高市府海洋局今天舉辦「高雄海味漁鄉系列活動聯合行銷」記...

國際級溜冰場今動工 一旁退役軍備仍在潮州公園生鏽斑駁

屏東縣政府向體育署爭取3億7千萬經費，規畫在潮州鎮公園興建符合國際賽事規格的滑輪溜冰場，今天溜冰場動工。新溜冰場建於運動...

肉燥飯PK！新營人推牛肉湯搭配肉燥飯免費「吃到飽」

近期台南高雄首長引發肉燥飯PK大戰，到底那裡的肉燥飯最好吃！新營區長魏文貴今天聯合新營美食部落客及新營美食地圖大力推薦在...

高雄一百展現文創力 系列小物詢問度高

1920年高雄之名首次出現，今年是高雄改制屆滿百年，文化局長王文翠今公布高雄一百一系列活動及文創商品，副市長史哲擔任總設...

半島歌謠季舞台劇憾人心 國寶陳英領銜躍上首都舞台

去年在屏東半島歌謠季驚豔演出的民謠舞台劇「半島風聲、相放伴」，佳評如潮，繼獲邀至屏東演藝廳演出後，24日將登上台北花博舞...

緊緊緊 陳其邁：最快3周內宣布高雄輕軌二階復工

高雄藍綠議員及市民關注輕軌二階後續發展，市長陳其邁今天在市政會議前受訪說，上任後持續解決問題，設法優化路型，最快3周內宣...

影／到底哪裡肉燥飯最好吃？ 高雄擬辦肉燥飯大賽對決

高雄、台南市長的肉燥飯之爭，也引來屏東加入戰局，3縣市首長都自誇自家縣市肉燥飯最好吃。民進黨高市議員陳致中今在議會建議高...

熱門新聞

2021農曆跨年移師台南溪北 郭信良：盼提振溪北觀光

捕獲野生梁靜茹、曾之喬 基隆海派光雕展星光熠熠驚豔

違規男女生要親親、牽手繞教室？學童惡夢不敢返校領獎

疑似腦中風 高市議員江瑞鴻送醫治療

影／南庄山水節邁入第20年 24、25日邀您來做客

影／到底哪裡肉燥飯最好吃？ 高雄擬辦肉燥飯大賽對決

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。