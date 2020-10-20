誰是種木瓜高手？ 美濃農會認證的「木瓜王」出爐

高雄市美濃區的木瓜產業以「月光山」品牌打出知名度，總面積110公頃、年產值超過1億。為鼓勵農友精進技術，美濃農會舉辦「2020年美濃網室木瓜品質評鑑競賽」，評選結果今天出爐，農會果樹產銷第18班的班員曾翰賢奪冠，順利拿下木瓜王封號。

美濃農會指出，美濃木瓜品種以台農2號為主，集中吉洋、竹頭角等地，2004年建立「月光山」品牌，2011年成立木瓜專區，目前生產面積110公頃、年產量4000公噸，年產值約1.2億元。

「月光山」木瓜品牌建立18年，目前八成以上都是青壯年農民。農會總幹事鍾清輝指出，今年第二次舉辦評鑑比賽，盼透過比賽活化老農耕種模式，同時鼓勵青壯年人投入木瓜產業；評鑑項目包含「田間衛生」、「整枝」、「樹勢成長」、「存活率」、「病蟲害」等項目，報名人數30人、18人進入決賽。