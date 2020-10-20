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黃捷指高市警藉講習宣教 苓雅分局：教拉筋強身

中央社 / 高雄20日電

無黨籍高雄市議員黃捷今天爆料，高市苓雅警分局利用聯合勤教期間大力宣揚宗教，要大家做法跳體操。苓雅分局回應，當天是邀老師講授拉筋動作提升免疫力，維護同仁健康。

苓雅分局表示，有鑑於高雄市政府警察局仁武分局澄觀派出所長薛冠洲日前因心肌梗塞曾一度陷入昏迷，苓雅分局為確保員警同仁身心健康，才在16日聯合勤教結束後，邀請氣功老師分享。

警方指出，當天老師是講授心血管疾病如何防範，教導分局同仁於勤餘時段，能以拉筋吐納動作舒展、活動全身筋骨，藉以活化身體細胞、提升自身免疫力，維護同仁身體健康。

黃捷今天下午在臉書貼文指出，有民眾爆料高雄市政府警察局苓雅分局舉辦聯合勤教期間，分局長梁東山居然大力宣揚宗教，邀請大家一起修仙做法跳體操。

黃捷質疑，分局舉辦這麼無謂的講習實在浪費時間，當自己在議會推動警察思覺失調應對常訓，爭取一段勞動權益時，警界長官卻關起門，把基層員警當作「仙劍奇俠傳真人版」，要求警察同仁一起「練功」，實在離譜。

黃捷表示，每個人都有選擇信仰的權益，但濫用職權，把檢討會當成宗教宣講的工具，對警察勤務和治安環境一點幫助也沒有。她強烈要求停止假開會真布道的荒唐行為，若長官利用職權胡搞瞎搞，一定追究到底。

警察 黃捷 高雄市

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