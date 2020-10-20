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高市露營區多未合法待清查 議員盼加強規範訂自治條例

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
國民黨高雄市議員蔡武宏認為露營區應加強規範管理。圖／本報資料照片
國民黨高雄市議員蔡武宏認為露營區應加強規範管理。圖／本報資料照片

高市府在旗津推出露營區，帶動觀光。國民黨議員蔡武宏今質詢表示，高雄市列管露營區有90處，但未合法待清查者高達81家，應加強規範。觀光局長周玲妏說，會函請中央給統一規範，若認為權責屬地方，再據此處理。

蔡武宏表示，今年10月開幕旗津豪華露營區，不僅號稱是全台最大的合法露營區，地點更在旗津海岸旁，是擁有海景第一排的豪華露營區，吸引許多民眾前往。

蔡武宏說，近年興起露營風潮，無論是森林、溪谷或野地，都吸引許多民眾前往，也是親近大自然最好的體驗方式，除了旗津外，高市各區還是有許多露營場地。

但蔡武宏指出，依據交通部觀光局露營網站平台查詢高雄市露營場地相關資訊，合法7處（公有2處、私有5處）、未合法或待清查81處、已歇業2處。蔡武宏說，為保障消費者權益，觀光應加強規範，甚至訂定自治條例落實管理。

周玲妏說，所謂的合法應該是說有認證，交通部有訂定｢露營場管理要點管理」，認定管理要回歸土地權責使用機關，如林務局應該最多，露營區若設備完善，當地權責主管機關同意就是合法露營區。

對於蔡武宏要求市府再對業者加強規範，周玲妏說，每個縣市都會遇到同樣問題，她會跟中央反映，會盡量函請觀光局主管單位的交通部，給全台露營規範辦法，如中央認為要回歸市府，那市府也有依據可自訂自治條例。

露營區 觀光局 高雄市

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