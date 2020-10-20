高雄百歲阿嬤愛唱歌 養生秘訣是「呷七分飽就好」

高雄市長陳其邁今天探望兩位今年滿百歲的人瑞阿嬤，第一站先到梓官區曾黃也阿嬤住家，陳其邁、曾阿嬤合唱台語歌「台東人」，並恭賀阿嬤健康呷一百歲，沒想到阿嬤幽默回說「100歲賣沒價（賣不到好價錢），有什麼用」，全室哄堂大笑。家人說，曾阿嬤耳聰目明、反應又快，天天都有好心情。

重陽節前夕，今天下午市長陳其邁探望梓官區曾黃也與楠梓區林蔡好兩位百歲女人瑞，致贈敬老狀、金鎖片與重陽禮金1萬元。

曾黃也出生於民國7年，家人在民國9年才幫她與妹妹一起報戶口，實際年齡102歲。老阿嬤說，她育有4男3女，早年要扛米包討生活，日子很辛苦，所幸小孩都沒讓她擔心，晚年愛出國旅遊，英國、義大利、瑞士與夏威夷等地都去過，還在美國大峽谷搭過小飛機，各地都有美好回憶。

「呷七分飽就好，不要吃太多」曾黃也說，她愛喝咖啡，每天作息正常，天天下午會散步到廟口跟鄰居聊天、唱歌，雖然不認識字，但年輕經營碾米廠，對於數字很厲害，現在記憶力還很好。

另位百歲阿嬤林蔡好奶奶獨居，家人住在附近，平常自己種菜、下廚，也喜歡唱歌。社會局指出，全市65歲以上人口45萬4964人，占全市人口16.44%，設籍本市百歲人瑞計有334人，最高齡者113歲，男性144人、女性190人，今年滿百人瑞150人，恰跟高雄更名改制同樣滿100年。