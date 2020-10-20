影／親兄弟也要算帳！黃偉哲到高雄踢館 點燃肉臊飯之戰

台南市長黃偉哲今天直接「侵門踏戶」到高雄舉辦「食全食美」台南美食展，還笑說肉臊飯只是台南許多美食中的一環，台南跟高雄親兄弟也要明算帳，還邊淋肉醬汁，邊嗆高雄市長陳其邁「聞到香味沒有？」，挑釁意味十足，也意外掀起話題。

今年「2020台南美食節 台南樂吃GO」活動10月20至27日在漢神巨蛋8樓登場，匯集29家台南經典小吃、伴手禮等優質店家共同參與。不過最近南高屏首長點燃肉臊飯之戰，黃偉哲專程到高雄參加活動，並表示肉臊飯只是台南許多美食中的一環，今參展廠商都是台南美食精英，台南作為美食之都不是浪得虛名，話鋒一轉，他提到，台南跟高雄雖像兄弟一樣的城市，但說到美食，親兄弟也要明算帳，陳其邁說要舉辦肉臊飯比賽，「我們台南欣然同意參與，也歡迎潘孟安縣長，甚至於很奇怪的嘉義雞肉飯也要來」。 台南市長黃偉哲今天直接「侵門踏戶」到高雄舉辦台南美食展，還笑說肉臊飯只是台南許多美食中的一環，台南跟高雄親兄弟也要明算帳。記者劉學聖／攝影 台南市政府今天到高雄漢神巨蛋舉辦台南美食展。記者劉學聖／攝影 台南市長黃偉哲今天直接「侵門踏戶」到高雄舉辦台南美食展，挑釁意味十足。記者劉學聖／攝影 台南市長黃偉哲今天直接「侵門踏戶」到高雄舉辦台南美食展，還笑說肉臊飯只是台南許多美食中的一環，台南跟高雄親兄弟也要明算帳，還邊淋肉醬汁，邊嗆高雄市長陳其邁「聞到香味沒有？」，挑釁意味十足。記者劉學聖／攝影 台南市長黃偉哲今天直接「侵門踏戶」到高雄舉辦台南美食展，還笑說肉臊飯只是台南許多美食中的一環，台南跟高雄親兄弟也要明算帳，還邊淋肉醬汁，邊嗆高雄市長陳其邁「聞到香味沒有？」，挑釁意味十足。記者劉學聖／攝影 台南市長黃偉哲今天直接「侵門踏戶」到高雄舉辦台南美食展，還笑說肉臊飯只是台南許多美食中的一環，台南跟高雄親兄弟也要明算帳，還邊淋肉醬汁，邊嗆高雄市長陳其邁「聞到香味沒有？」，挑釁意味十足。記者劉學聖／攝影