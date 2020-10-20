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斥資3.7億於屏東潮州打造國際賽事規格滑輪溜冰場　

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
符合國際賽事規格的滑輪溜冰場完工預想圖。圖／屏東縣政府提供
符合國際賽事規格的滑輪溜冰場完工預想圖。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府2019年向教育部體育署爭取到3億7000萬的補助，打造拋物線型賽道溜冰場工程，並選在潮州公園興建，今天辦動工典禮。屏東縣長潘孟安表示，這座符合國際賽事規格的滑輪溜冰場，不僅能提供選手好的訓練環境，未來也會爭取國際賽事到屏東舉辦。

屏東縣政府工務處指出，依照國際賽事規格的滑輪溜冰場地，建於屏東縣潮州鎮運動公園西北側，面積達3.4公頃，設有國際最新標準半室內型競速場地，以及1200個觀眾席位，同時整建周邊既有羽球與籃球場並串聯公園步道，供民眾作為多元運動空間，工程也預計在明年7月31日完工。

屏東縣政府指出，潮州鎮一直以來都是競速溜冰選手的搖籃，自2017年世大運開始，選手李孟竹豪取1金4銀、選手黃玉霖奪下金牌1面；2017年的亞運選手李孟竹再奪下公路賽2萬公尺淘汰賽冠軍；2020年全國中等學校運動會奪下8面金牌，都是屏東縣在競速溜冰史的優異成績。

屏東縣滑輪溜冰協會技術教練蔡明進表示，屏東投入訓練的溜冰選手達百名，至於學直排輪的玩家近千人，且年齡層從國小到大學都有，滑輪溜冰成績也一直都是亞都成績都是前段班，但一直以來都苦於沒有好的場地練習。

蔡明進說，在屏東的滑輪溜冰場容易因下雨而受限，然而又苦於沒有室內溜冰場，只要遇到雨天練習就要暫停，因此，未來若新的溜冰場新建完成，將有助於滑輪溜冰運動的推廣與訓練。

潘孟安說，這是首座符合國際賽事規格的滑輪溜冰場，未來不僅提供選手更好的訓練環境，更能讓全台滑輪溜冰選手到潮州鎮交流，也可爭取國際賽事到屏東舉辦。

潘孟安還說，提升選手訓練品質有助於提升奪金機會，未來設施搭配師資更能推動運動發展，也將潮州鎮打造成滑輪溜冰發展的基地。

縣府未來預估在國小推動滑輪溜冰運動，目前潮州鎮光春國中就聘任滑輪溜冰專任運動教練，未來也會在光春國中興建一座標準直線型賽道溜冰場。

符合國際賽事規格的滑輪溜冰場完工預想圖。圖／屏東縣政府提供
符合國際賽事規格的滑輪溜冰場完工預想圖。圖／屏東縣政府提供
符合國際賽事規格的滑輪溜冰場完工預想圖。圖／屏東縣政府提供
符合國際賽事規格的滑輪溜冰場完工預想圖。圖／屏東縣政府提供
符合國際賽事規格的滑輪溜冰場於今天上午在潮州公園舉辦動土典禮。記者陳弘逸／攝影
符合國際賽事規格的滑輪溜冰場於今天上午在潮州公園舉辦動土典禮。記者陳弘逸／攝影
符合國際賽事規格的滑輪溜冰場於今天上午在潮州公園舉辦動土典禮。記者陳弘逸／攝影
符合國際賽事規格的滑輪溜冰場於今天上午在潮州公園舉辦動土典禮。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安出席動土典禮。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安出席動土典禮。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府 潘孟安 教育部

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