斥資3.7億於屏東潮州打造國際賽事規格滑輪溜冰場　

屏東縣政府2019年向教育部體育署爭取到3億7000萬的補助，打造拋物線型賽道溜冰場工程，並選在潮州公園興建，今天辦動工典禮。屏東縣長潘孟安表示，這座符合國際賽事規格的滑輪溜冰場，不僅能提供選手好的訓練環境，未來也會爭取國際賽事到屏東舉辦。

屏東縣政府工務處指出，依照國際賽事規格的滑輪溜冰場地，建於屏東縣潮州鎮運動公園西北側，面積達3.4公頃，設有國際最新標準半室內型競速場地，以及1200個觀眾席位，同時整建周邊既有羽球與籃球場並串聯公園步道，供民眾作為多元運動空間，工程也預計在明年7月31日完工。

屏東縣政府指出，潮州鎮一直以來都是競速溜冰選手的搖籃，自2017年世大運開始，選手李孟竹豪取1金4銀、選手黃玉霖奪下金牌1面；2017年的亞運選手李孟竹再奪下公路賽2萬公尺淘汰賽冠軍；2020年全國中等學校運動會奪下8面金牌，都是屏東縣在競速溜冰史的優異成績。

屏東縣滑輪溜冰協會技術教練蔡明進表示，屏東投入訓練的溜冰選手達百名，至於學直排輪的玩家近千人，且年齡層從國小到大學都有，滑輪溜冰成績也一直都是亞都成績都是前段班，但一直以來都苦於沒有好的場地練習。

蔡明進說，在屏東的滑輪溜冰場容易因下雨而受限，然而又苦於沒有室內溜冰場，只要遇到雨天練習就要暫停，因此，未來若新的溜冰場新建完成，將有助於滑輪溜冰運動的推廣與訓練。

潘孟安說，這是首座符合國際賽事規格的滑輪溜冰場，未來不僅提供選手更好的訓練環境，更能讓全台滑輪溜冰選手到潮州鎮交流，也可爭取國際賽事到屏東舉辦。

潘孟安還說，提升選手訓練品質有助於提升奪金機會，未來設施搭配師資更能推動運動發展，也將潮州鎮打造成滑輪溜冰發展的基地。

縣府未來預估在國小推動滑輪溜冰運動，目前潮州鎮光春國中就聘任滑輪溜冰專任運動教練，未來也會在光春國中興建一座標準直線型賽道溜冰場。