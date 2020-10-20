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高雄海味陸續報到 沿海漁鄉10月起熱鬧到年底
開始進入高雄漁鄉豐饒產季，虱目魚、石斑魚與烏魚等新鮮海味陸續上市，高市府海洋局今天舉辦「高雄海味漁鄉系列活動聯合行銷」記者會，宣告10月24日至12月13日，共有彌陀虱目魚、永安石斑魚、茄萣烏魚與梓官蚵仔等五場行銷活動陸續登場，幾乎周周都能到高雄漁鄉吃海鮮、遊秘境。
高雄五寶公仔替高雄海味系列活動開場，市府副市長羅達生率茄萣、永安、彌陀、梓官、前鎮等五區漁會代表及區長宣布活動開始。
10月24、25日，彌陀區「虱目魚文化節」率先登場，內容包括虱目魚拍賣、品嘗魚丸，彌陀海岸光廊全新魅力景觀搭配活動規劃，周邊深度走遊是今年最大亮點。
11月7、8日，永安區「石斑魚節」，永新漁港規畫生活市集、搶標龍膽石斑、石斑食譜大募集、cosplay踩街、魚的故事館VR體驗活動。
11月21日，茄萣區「烏魚海鮮美食節」延續去年舉辦媽祖、王爺海上巡禮，民眾參觀「海事文化展」可獲贈大漁旗文創絹印、烏魚職人工坊等限量文創小禮，另有茄萣「生態」及「文化」兩條秘境遊程，品嘗茄萣18個社區私房美食料理。
12月5日，高雄區漁會「高雄秋刀魚節」，現場有親子互動教育體驗、闖關活動、鮮魚特賣、漁產品嘗。12月12至13日，梓官區「戀戀蚵仔寮」海鮮節，活動內容包括漁貨拍賣、用科技認識海洋AR遊戲等項目，現場備有厚切烏魚子與烏魚米粉。
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