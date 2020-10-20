快訊

小七龍頭不保！股價兩度被全家反超 統一超商怎麼了？

軍情局退役少將竟成共諜？檢調約談3名軍情局退役將校

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄海味陸續報到 沿海漁鄉10月起熱鬧到年底

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市府海洋局今天舉辦「高雄海味漁鄉系列活動聯合行銷」記者會，宣告高雄五區陸續推出漁產行銷活動。圖／市府海洋局提供
高市府海洋局今天舉辦「高雄海味漁鄉系列活動聯合行銷」記者會，宣告高雄五區陸續推出漁產行銷活動。圖／市府海洋局提供

開始進入高雄漁鄉豐饒產季，虱目魚、石斑魚與烏魚等新鮮海味陸續上市，高市府海洋局今天舉辦「高雄海味漁鄉系列活動聯合行銷」記者會，宣告10月24日至12月13日，共有彌陀虱目魚、永安石斑魚、茄萣烏魚與梓官蚵仔等五場行銷活動陸續登場，幾乎周周都能到高雄漁鄉吃海鮮、遊秘境。

高雄五寶公仔替高雄海味系列活動開場，市府副市長羅達生率茄萣、永安、彌陀、梓官、前鎮等五區漁會代表及區長宣布活動開始。

10月24、25日，彌陀區「虱目魚文化節」率先登場，內容包括虱目魚拍賣、品嘗魚丸，彌陀海岸光廊全新魅力景觀搭配活動規劃，周邊深度走遊是今年最大亮點。

11月7、8日，永安區「石斑魚節」，永新漁港規畫生活市集、搶標龍膽石斑、石斑食譜大募集、cosplay踩街、魚的故事館VR體驗活動。

11月21日，茄萣區「烏魚海鮮美食節」延續去年舉辦媽祖、王爺海上巡禮，民眾參觀「海事文化展」可獲贈大漁旗文創絹印、烏魚職人工坊等限量文創小禮，另有茄萣「生態」及「文化」兩條秘境遊程，品嘗茄萣18個社區私房美食料理。

12月5日，高雄區漁會「高雄秋刀魚節」，現場有親子互動教育體驗、闖關活動、鮮魚特賣、漁產品嘗。12月12至13日，梓官區「戀戀蚵仔寮」海鮮節，活動內容包括漁貨拍賣、用科技認識海洋AR遊戲等項目，現場備有厚切烏魚子與烏魚米粉。

10月24日至12月13日，高雄漁鄉活動選擇多。記者徐白櫻／翻攝
10月24日至12月13日，高雄漁鄉活動選擇多。記者徐白櫻／翻攝

海鮮 文創

延伸閱讀

陳其邁：不定期抽檢高雄旅宿業者 提升防疫強度

高雄一百啟動文藝復興 展南方原創性及設計力

高雄一百展現文創力 系列小物詢問度高

高雄公車與機車擦撞 母女受傷送醫

相關新聞

影／親兄弟也要算帳！黃偉哲到高雄踢館 點燃肉臊飯之戰

台南市長黃偉哲今天直接「侵門踏戶」到高雄舉辦「食全食美」台南美食展，還笑說肉臊飯只是台南許多美食中的一環，台南跟高雄親兄...

肉燥飯PK！新營人推牛肉湯搭配肉燥飯免費「吃到飽」

近期台南高雄首長引發肉燥飯PK大戰，到底那裡的肉燥飯最好吃！新營區長魏文貴今天聯合新營美食部落客及新營美食地圖大力推薦在...

影／到底哪裡肉燥飯最好吃？ 高雄擬辦肉燥飯大賽對決

高雄、台南市長的肉燥飯之爭，也引來屏東加入戰局，3縣市首長都自誇自家縣市肉燥飯最好吃。民進黨高市議員陳致中今在議會建議高...

高雄百歲阿嬤愛唱歌 養生秘訣是「呷七分飽就好」

高雄市長陳其邁今天探望兩位今年滿百歲的人瑞阿嬤，第一站先到梓官區曾黃也阿嬤住家，陳其邁、曾阿嬤合唱台語歌「台東人」，並恭...

斥資3.7億於屏東潮州打造國際賽事規格滑輪溜冰場　

屏東縣政府2019年向教育部體育署爭取到3億7000萬的補助，打造拋物線型賽道溜冰場工程，並選在潮州公園興建，今天辦動工...

高雄海味陸續報到 沿海漁鄉10月起熱鬧到年底

開始進入高雄漁鄉豐饒產季，虱目魚、石斑魚與烏魚等新鮮海味陸續上市，高市府海洋局今天舉辦「高雄海味漁鄉系列活動聯合行銷」記...

國際級溜冰場今動工 一旁退役軍備仍在潮州公園生鏽斑駁

屏東縣政府向體育署爭取3億7千萬經費，規畫在潮州鎮公園興建符合國際賽事規格的滑輪溜冰場，今天溜冰場動工。新溜冰場建於運動...

高雄一百展現文創力 系列小物詢問度高

1920年高雄之名首次出現，今年是高雄改制屆滿百年，文化局長王文翠今公布高雄一百一系列活動及文創商品，副市長史哲擔任總設...

半島歌謠季舞台劇憾人心 國寶陳英領銜躍上首都舞台

去年在屏東半島歌謠季驚豔演出的民謠舞台劇「半島風聲、相放伴」，佳評如潮，繼獲邀至屏東演藝廳演出後，24日將登上台北花博舞...

緊緊緊 陳其邁：最快3周內宣布高雄輕軌二階復工

高雄藍綠議員及市民關注輕軌二階後續發展，市長陳其邁今天在市政會議前受訪說，上任後持續解決問題，設法優化路型，最快3周內宣...

壽山動物園飼料預算太低 動物疑吃發霉食物

高雄市長陳其邁月初參觀新竹動物園，表示壽山動物園升級刻不容緩，未來要著手改善。但時代力量議員林于凱今在議會出示發霉玉米與...

違規男女生要親親、牽手繞教室？學童惡夢不敢返校領獎

高雄市議員黃捷接獲家長陳情，指左營區一所國小女老師多次在班上以言語性騷擾學生，今天開記者會斥責教育局和學校「反性平又延遲...

熱門新聞

影／蔥價下跌請工採收不划算 農民上網公告免費送人吃

2021農曆跨年移師台南溪北 郭信良：盼提振溪北觀光

違規男女生要親親、牽手繞教室？學童惡夢不敢返校領獎

疑似腦中風 高市議員江瑞鴻送醫治療

捕獲野生梁靜茹、曾之喬 基隆海派光雕展星光熠熠驚豔

影／南庄山水節邁入第20年 24、25日邀您來做客

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。