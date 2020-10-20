陳其邁：不定期抽檢高雄旅宿業者 提升防疫強度

中央社記者王淑芬高雄20日電）高雄市長陳其邁今天主持「嚴重特殊傳染性肺炎」應變會議指出，國際疫情依然嚴峻，旅宿業防疫管理事關重大，市府會對一般旅宿業及防疫旅館全面不定期抽檢，提升旅宿業防疫強度。

陳其邁在防疫會議指出，市府會針對440家一般旅宿業、55家防疫旅館全面執行不定期抽檢，就是要提升轄內旅宿業防疫管理強度，並針對一般旅宿業者訂定輔導管理原則；他也呼籲業者，確實遵守相關防疫規範，避免形成防疫缺口。

日前，高雄市一家酒店爆發一般旅客與居家檢疫者混住的情形遭到批評且擔心成為防疫破口，後來市府加強旅宿業者的稽查，卻被市議員舉發有人員事先通報等情形，市府官員因而公開道歉。

為防範旅宿業再發生違規混住等情形，也要強化旅宿業者的管理，陳其邁在防疫會議上指示要不定期抽檢。

市府指出，高雄市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）單週境外移入個案創近半年新高，近期又出現多起境外生居家檢疫期滿檢驗為陽性案例，陳其邁要求防疫團隊務必落實相關防疫措施，也提醒市民務必配戴口罩，持續力行「防疫新生活運動」，落實社交距離及做好勤洗手等個人衛生防護，盡力降低社區傳播風險。