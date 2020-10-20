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國際級溜冰場今動工 一旁退役軍備仍在潮州公園生鏽斑駁
屏東縣政府向體育署爭取3億7千萬經費，規畫在潮州鎮公園興建符合國際賽事規格的滑輪溜冰場，今天溜冰場動工。新溜冰場建於運動公園西側，鄰近公園軍事裝置藝術，養護上是潮州鎮公所一大難題，溜冰場與軍事裝備展示如何共融，也值得思考。
潮州運動公園是南部地區陳列最多國軍武器的公園，有陸軍美製M41華克猛犬輕戰車、M24霞飛輕戰車、M108自走砲、M116式75公厘山砲、勝利女神力士型防空飛彈以及陽字型艦的海錨、5吋38倍雙管砲、雷達等。
潮州鎮公所指出，退役武器於2003年由國防部撥交，放置在潮州運動公園作為軍事裝置藝術，由鎮公所管理，每年必須花費近30萬除鏽、粉刷，由於各軍備分別來自陸海空各軍備分別有不同顏色，因此，必須依照原配色粉刷，還需要尋找相近的油漆色粉刷。
放置在公園內的軍事裝置藝術，除軍事迷前往朝聖外，部分潮州鎮民對這類軍備「無感」，這類退役武器，不僅無法報廢，若要移置他處或歸還國防部，不只要將裝備回歸原樣，也需要花費高額運費，現階段只能靜置在此處消極管理。
潮州鎮公所表示，看好國際賽事規格的滑輪溜冰場完工後，有機會舉辦國際賽事等，為地方注入活力，未來除了加強養護，盼營造成潮州觀光亮點。
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