快訊

小七龍頭不保！股價兩度被全家反超 統一超商怎麼了？

軍情局退役少將竟成共諜？檢調約談3名軍情局退役將校

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際級溜冰場今動工 一旁退役軍備仍在潮州公園生鏽斑駁

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
放置在潮州公園內的退役軍備作為地方裝置藝術，軍備上有多處生鏽斑駁。記者陳弘逸／攝影
放置在潮州公園內的退役軍備作為地方裝置藝術，軍備上有多處生鏽斑駁。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府向體育署爭取3億7千萬經費，規畫在潮州鎮公園興建符合國際賽事規格的滑輪溜冰場，今天溜冰場動工。新溜冰場建於運動公園西側，鄰近公園軍事裝置藝術，養護上是潮州鎮公所一大難題，溜冰場與軍事裝備展示如何共融，也值得思考。

潮州運動公園是南部地區陳列最多國軍武器的公園，有陸軍美製M41華克猛犬輕戰車、M24霞飛輕戰車、M108自走砲、M116式75公厘山砲、勝利女神力士型防空飛彈以及陽字型艦的海錨、5吋38倍雙管砲、雷達等。

潮州鎮公所指出，退役武器於2003年由國防部撥交，放置在潮州運動公園作為軍事裝置藝術，由鎮公所管理，每年必須花費近30萬除鏽、粉刷，由於各軍備分別來自陸海空各軍備分別有不同顏色，因此，必須依照原配色粉刷，還需要尋找相近的油漆色粉刷。

放置在公園內的軍事裝置藝術，除軍事迷前往朝聖外，部分潮州鎮民對這類軍備「無感」，這類退役武器，不僅無法報廢，若要移置他處或歸還國防部，不只要將裝備回歸原樣，也需要花費高額運費，現階段只能靜置在此處消極管理。

潮州鎮公所表示，看好國際賽事規格的滑輪溜冰場完工後，有機會舉辦國際賽事等，為地方注入活力，未來除了加強養護，盼營造成潮州觀光亮點。

放置在潮州公園內的退役軍備作為地方裝置藝術，軍備上有多處生鏽斑駁。記者陳弘逸／攝影
放置在潮州公園內的退役軍備作為地方裝置藝術，軍備上有多處生鏽斑駁。記者陳弘逸／攝影
放置在潮州公園內的退役軍備作為地方裝置藝術，軍備上有多處生鏽斑駁。記者陳弘逸／攝影
放置在潮州公園內的退役軍備作為地方裝置藝術，軍備上有多處生鏽斑駁。記者陳弘逸／攝影
放置在潮州公園內的退役軍備作為地方裝置藝術，軍備上有多處生鏽斑駁。記者陳弘逸／攝影
放置在潮州公園內的退役軍備作為地方裝置藝術，軍備上有多處生鏽斑駁。記者陳弘逸／攝影
放置在潮州公園內的退役軍備作為地方裝置藝術，軍備上有多處生鏽斑駁。記者陳弘逸／攝影
放置在潮州公園內的退役軍備作為地方裝置藝術，軍備上有多處生鏽斑駁。記者陳弘逸／攝影
國際級滑落溜冰場於今天上午舉辦動工典禮。圖／屏東縣政府提供
國際級滑落溜冰場於今天上午舉辦動工典禮。圖／屏東縣政府提供

裝置藝術 屏東縣政府 國防部

延伸閱讀

罕見先公布！ 習近平高調南下 14日在深圳發表談話

懷念國慶旗海飄揚 潮州鎮民自發性舉辦國旗快閃遊行

藍委籲高鐵南延到潮州 蘇貞昌：沒到屏東怎麼到潮州

基隆城隍爺今日巡發3千鹹光餅壓驚 潮州城隍12家將走秀

相關新聞

影／親兄弟也要算帳！黃偉哲到高雄踢館 點燃肉臊飯之戰

台南市長黃偉哲今天直接「侵門踏戶」到高雄舉辦「食全食美」台南美食展，還笑說肉臊飯只是台南許多美食中的一環，台南跟高雄親兄...

肉燥飯PK！新營人推牛肉湯搭配肉燥飯免費「吃到飽」

近期台南高雄首長引發肉燥飯PK大戰，到底那裡的肉燥飯最好吃！新營區長魏文貴今天聯合新營美食部落客及新營美食地圖大力推薦在...

影／到底哪裡肉燥飯最好吃？ 高雄擬辦肉燥飯大賽對決

高雄、台南市長的肉燥飯之爭，也引來屏東加入戰局，3縣市首長都自誇自家縣市肉燥飯最好吃。民進黨高市議員陳致中今在議會建議高...

高雄百歲阿嬤愛唱歌 養生秘訣是「呷七分飽就好」

高雄市長陳其邁今天探望兩位今年滿百歲的人瑞阿嬤，第一站先到梓官區曾黃也阿嬤住家，陳其邁、曾阿嬤合唱台語歌「台東人」，並恭...

斥資3.7億於屏東潮州打造國際賽事規格滑輪溜冰場　

屏東縣政府2019年向教育部體育署爭取到3億7000萬的補助，打造拋物線型賽道溜冰場工程，並選在潮州公園興建，今天辦動工...

高雄海味陸續報到 沿海漁鄉10月起熱鬧到年底

開始進入高雄漁鄉豐饒產季，虱目魚、石斑魚與烏魚等新鮮海味陸續上市，高市府海洋局今天舉辦「高雄海味漁鄉系列活動聯合行銷」記...

國際級溜冰場今動工 一旁退役軍備仍在潮州公園生鏽斑駁

屏東縣政府向體育署爭取3億7千萬經費，規畫在潮州鎮公園興建符合國際賽事規格的滑輪溜冰場，今天溜冰場動工。新溜冰場建於運動...

高雄一百展現文創力 系列小物詢問度高

1920年高雄之名首次出現，今年是高雄改制屆滿百年，文化局長王文翠今公布高雄一百一系列活動及文創商品，副市長史哲擔任總設...

半島歌謠季舞台劇憾人心 國寶陳英領銜躍上首都舞台

去年在屏東半島歌謠季驚豔演出的民謠舞台劇「半島風聲、相放伴」，佳評如潮，繼獲邀至屏東演藝廳演出後，24日將登上台北花博舞...

緊緊緊 陳其邁：最快3周內宣布高雄輕軌二階復工

高雄藍綠議員及市民關注輕軌二階後續發展，市長陳其邁今天在市政會議前受訪說，上任後持續解決問題，設法優化路型，最快3周內宣...

壽山動物園飼料預算太低 動物疑吃發霉食物

高雄市長陳其邁月初參觀新竹動物園，表示壽山動物園升級刻不容緩，未來要著手改善。但時代力量議員林于凱今在議會出示發霉玉米與...

違規男女生要親親、牽手繞教室？學童惡夢不敢返校領獎

高雄市議員黃捷接獲家長陳情，指左營區一所國小女老師多次在班上以言語性騷擾學生，今天開記者會斥責教育局和學校「反性平又延遲...

熱門新聞

影／蔥價下跌請工採收不划算 農民上網公告免費送人吃

2021農曆跨年移師台南溪北 郭信良：盼提振溪北觀光

違規男女生要親親、牽手繞教室？學童惡夢不敢返校領獎

疑似腦中風 高市議員江瑞鴻送醫治療

捕獲野生梁靜茹、曾之喬 基隆海派光雕展星光熠熠驚豔

影／南庄山水節邁入第20年 24、25日邀您來做客

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。