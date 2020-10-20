廢棄牡蠣殼再利用 變身養殖鳳螺底砂淨化水質
廢棄的牡蠣殼（蚵殼）再利用，水試所澎湖海洋生物研究中心今天發表以牡蠣殼取代珊瑚礁淨化水質，大幅提高鳳螺養成率。
水試所澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示，牡蠣養殖是澎湖重要的養殖產業，一年約為1800噸產量，為澎湖帶來新台幣5億3000多萬元的產值，但每年也留下1萬多噸的廢棄牡蠣殼，成為一個難解的問題。
謝恆毅表示，牡蠣殼的利用價值多，包括早期的石灰石建材、土壤肥料的調理劑，還可加工製造成消波塊、磚塊、貝殼磚和化妝品等用途，卻因運輸成本及產業利用上的不足，使大量牡蠣殼仍以堆積存放的方式造成環境負擔。
澎湖海洋生物研究中心指出，將牡蠣殼粉碎成與珊瑚礁砂粒徑相同大小的尺寸，來作為養殖鳳螺的底砂，藉由牡蠣殼吸附水中磷酸根和重金屬，取代原有的珊瑚礁或黑海砂，增加鳳螺的養成率，同時可淨化水質，讓鳳螺外殼顏色呈現金黃色更討喜，市場接受度更高。
澎湖海洋生物研究中心今天舉行「養殖綠色新科技-牡蠣殼的再生循環利用」成果發表，同時邀請養殖業者實地參訪，化解養殖業者的疑慮，未來可全面推廣，除了可增加鳳螺產值與淨化養殖水質外，更可解決廢棄牡蠣殼的問題。
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