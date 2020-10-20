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肉燥飯PK！新營人推牛肉湯搭配肉燥飯免費「吃到飽」
近期台南高雄首長引發肉燥飯PK大戰，到底那裡的肉燥飯最好吃！新營區長魏文貴今天聯合新營美食部落客及新營美食地圖大力推薦在地人氣肉燥飯店家-新營李家宇航牛肉湯，也是2020大新營嘉年華特約商店之一。
魏文貴表示，新營李家宇航牛肉湯，主要販售國產牛肉清湯及各式牛肉料理，店內消費只要點1碗牛肉湯，肉燥飯可免費吃到飽，雖是配角但是用料及食材選擇一點也不馬虎，豬肉一律選用國產溫體豬肉，以恰到好處肥瘦比例的豬肉，加上具有台灣南部特有鹹中帶甜口味的醬油，熬煮出帶有膠質的肉燥湯汁，淋在在地生產的優質米所烹煮米飯上，香氣讓人聞之垂涎三尺，為許多美食饕客所推薦。
魏文貴表示，為推廣店家申請國產豬牛標章、新營好米及宣傳在地美食，結合簡單食材的小吃「肉燥飯」，是最適合的商品，新營尚有許多好吃的肉燥飯店家（如阿專沙鍋魚頭、達哥燒烤、金品雞魯飯…等不勝枚舉)，有興趣的消費者，可以上臉書新營美食地圖粉絲專頁查找，前往大新營嘉年華特約商店消費，也歡迎各位消費者分享美食心得，吸引更多民眾前往優良店家消費。
魏文貴說，近期受美國萊豬將進口的影響，引起各界對於食用進口豬肉安全問題的討論及疑慮，為了讓諸多外食民眾能安心享用台南美食，台南市率先宣佈推動國產豬牛肉標誌政策，請本市各餐廳業者、食品業者、通路商、加工食品商，能踴躍向各區公所領用國產豬牛肉標章，讓消費者可選擇使用優質國產豬、牛肉為食材的店家安心食用，
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