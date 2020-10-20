高雄一百啟動文藝復興 展南方原創性及設計力

今年是高雄改制屆滿百年，市府今天開記者會宣告「高雄一百」系列活動正式啟動，將由副市長史哲擔任總設計師，文化局長王文翠說明主視覺設計原創概念，也介紹文創小物。

王文翠主持記者會並說明，「高雄一百」主視覺設計理念，源自於日治時期高雄市徽。1920年，高雄州正式成立，「高雄」之名的誕生；1929年，高雄市市徽透過徵選，日人川本五虎以高雄日文發音的片假名「タ」（TA）、「カ」（KA）做為設計元素，將兩字上下疊合來代表高雄。

今年高雄改制屆滿百年，巧妙地運用舊時高雄市徽，結合「高雄一百」的「百」字，前後呼應百年來高雄發展，從歷史脈絡淬鍊元素並展望未來，期許在高雄土地生活人民，帶著歷史記憶一起攜手邁向下一個百年。

她指出，「高雄一百」是台灣移民城市的代表、是台灣民主運動的歷史縮影、是高雄轉型改造的反省，高雄百年來的發展是要珍視的歷史與未來。

文化局宣布10月中起精心規劃「從1920到2020：探尋高雄歷史」主題活動，邀請民眾從「城市歷史」、「港灣之都」、「展望高雄」3大主軸，找高雄的光榮歷史及展望高雄下一個百年盛世。

其中，歷史建築「逍遙園」會於11月1日修復開園啟用，當天還是逍遙園開園80週年的重要日子，對於見證高雄市百年歷史發展別具意義。

文化局也將針對高雄一百開發一系列文創商品，多以高雄一百主視覺設計文創小物；除了Logo T恤之外，王文翠說，市長陳其邁很喜歡「高雄一百主題襪」，象徵著高雄人不服輸的性格，積極打拚「走下去」等。

王文翠指出，「高雄一百」系列活動精彩可期，文化局會陸續公布邀請市民共襄盛舉，盼高雄一百藉由每個市民朋友的參與，一起邁向下一個更好的一百年。