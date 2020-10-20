爬電桿沒在怕 台電屏東區處施工班三分之一是碩士

台電公司屏東區營業處施工班今天揭牌運作，2個施工班共有16名配電外線技術人員，年齡20至30歲，這個爬電線桿的高風險工作，屏東區處就有1/3是碩士加入，還有1名女性成員。

屏東區處長張簡宗瑜表示，近年承攬商配電外線技術人才面臨老化及招不到人的問題，台電於是自己訓練技術人員，目前全台有7個區處成立施工班，成員肩負加速穩定供電及核心技術傳承的使命。

副處長林世陽表示，台電近年面臨員工退休潮，從去年8月就開始積極籌備施工班，屏東區處初期先成立2班，預定明年再擴編為4班，日後將升格為施工課。

林世陽說，台電在民國80年期間有施工課，自己有配電技術人員，後來工程外包後，施工課人員改分散到其他單位，如今，連外包商都面臨招募不到年輕新血，台電於是自己訓練傳承核心技術。

屏東區處施工班2班共有16人，林世陽說，雖然招募時學歷只限高中職以上，但多數都是大學生以上應徵，甚至有1/3是碩士學歷，施工班成員是台電正式員工。

2個施工班16名員工中唯一女性劉伊惠今天在施工班揭牌儀式中，演示了爬電桿技術，原是私人企業機械工程師，45歲的她投考配電技術人員受到父親影響，她的父親目前是台電配電工班的班長。

從小就吃台電的飯長大，劉伊惠說，私人企業裁員、減薪頻傳，台電工作穩定是她加入台電行列主因，她並透露，在總公司受訓期間，還有女護士等女性都投入配電行列，工作穩定是最大誘因。

劉伊惠說，她沒有懼高症，受訓時爬電桿對她不是難題，只要注意好工安，就不用擔心有危險，且爬得越高，還能欣賞到不錯的風景。

今年29歲，屏東大學光電材料研究所畢業的吳伯聲表示，當初投考只是想要有個工作，受訓時，發現配電許多的技術和工作內容都引起他的興趣，而且團隊完成配電的工作讓他有不斷挑戰自己的成就感，工作穩定倒不是他現在考量因素，畢竟他還年輕。至於風險，他說，每個工作都會有風險。