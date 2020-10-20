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復育漁場 金門復國墩海域將投放大量人工魚礁

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
為增進漁業資源，縣府將在復國墩海域投放3種不同功能之人工魚礁，期能恢復該海域魚類資源的自然補充能力。圖／縣府提供
為增進漁業資源，縣府將在復國墩海域投放3種不同功能之人工魚礁，期能恢復該海域魚類資源的自然補充能力。圖／縣府提供

金門的復國墩海域是優良岩岸漁場，盛產紫菜、虎螺、石狗公、黃魚、石斑和鯛科魚類等等，屢屢傳出大陸漁船越界捕魚，大陸漁船的嚴重濫捕，造成資源枯竭。金門縣政府為改善漁場環境，預定於本月底在復國墩禁漁區投設人工魚礁，約港外25公頃海域，防範大陸拖網及刺網船進入，減少大陸漁船侵漁空間，以有效維護人工魚礁資源生息。

金門縣建設處漁牧科長樊德正表示，金門為營造轄區海域水產動植物棲地環境，從民國89年間於母嶼外海3公里水深25公尺左右水域劃設「母嶼東南海域人工魚礁禁漁區」，並陸續爭取漁業署補助辦理海上投放人工魚礁作業，從民國90年至101年陸續投放電線桿礁1350座、大型鋼鐵礁8座，迄今已形成優良一支釣漁場以高經濟價值魚類如鮸魚、鱸魚、嘉鱲及石斑為主要漁獲。

樊德正表示，近年來復國墩海域因大陸漁船越界濫捕魚造成資源枯竭，大陸漁船以電拖網、刺網和蟹籠在此海域捕魚，雖然海巡單位強力取締，但仍時有大陸漁船侵擾，為加強漁業資源保護與復育，當地漁民屢有建議於復國墩設置人工魚礁(保護礁)以阻絕大陸漁船入侵並成為漁業資源復育區，期能恢復該海域魚類資源的自然補充能力。

這項提案由建設處調查與推動，於104年完成「復國墩漁港外航道暗礁清除利用暨復育區建置計畫」規劃報告，並於107年度積極爭取前瞻計畫建設經費2500萬辦理工程發包。

樊德正說，此次復國墩魚礁工程設計內容與劃設以該港外25公頃海域為規劃範圍，將投放3種不同功能之人工魚礁，包括180座田字礁、藻礁與保護礁，他說，其中田字礁，具有多孔隙特性，作為主礁群，主要提供魚類棲息、產卵、躲藏、覓食及幼魚生長避敵空間。

藻礁塊中可產生的海藻床，形成一個陰影豐富的空間環境，適度地抑制了水的流動，為生物體提供了絕佳的環境，具有最多表面積特性，可用以保護仔稚魚、附著性藻類、貝類及甲殼類。近年來紫菜因受到暖冬影響產量和昔年相較銳減許多，藻礁可提供紫菜等海藻孢子附苗，以復育藻類生機。

縣府建設處表示， 現因在復國墩復育區投放人工魚礁須依「投設人工魚礁或其他漁業設施許可管理辦法」劃設「人工魚礁網具類漁具禁漁區」，縣府已依法定程序公告劃設該海域25公頃為禁漁區，禁止使用網具類漁具之漁船進入禁漁區範圍內作業，籲漁民配合。

金門的復國墩海域是優良岩岸漁場，盛產紫菜、虎螺、石狗公、黃魚、石斑和鯛科魚類等，卻因大陸漁船的嚴重濫捕，造成資源枯竭。圖／縣府提供
金門的復國墩海域是優良岩岸漁場，盛產紫菜、虎螺、石狗公、黃魚、石斑和鯛科魚類等，卻因大陸漁船的嚴重濫捕，造成資源枯竭。圖／縣府提供

金門 漁民

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