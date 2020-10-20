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高雄一百展現文創力 系列小物詢問度高
1920年高雄之名首次出現，今年是高雄改制屆滿百年，文化局長王文翠今公布高雄一百一系列活動及文創商品，副市長史哲擔任總設計師，將啟動文藝復興，為高雄注入更多新能量。
王文翠今天著高雄一百主視覺T恤，戴上象徵愛你一世的高雄一百銀飾項鍊，為高雄一百系列活動暖身。王文翠說，高雄是台灣移民城市的代表，也是台灣民主運動的縮影，10月起登場的「從1920到2020：探尋高雄歷史」主題活動，邀請市民、各地朋友從城市歷史、港灣之都、展望高雄三大主軸，找回高雄光榮歷史，也展望高雄下個百年盛世。系列活動包括文化串聯、主題展覽、專書出版、藝文展演、藝術創作計畫及交流論壇等。
歷史建築逍遙園11月1日修復開園啟用，當天也是逍遙園開園80周年，對見證高雄市百年歷史發展別具意義。王文翠說，文化累積進程中，曾經存在過的痕跡，值得我們守護，文化資產的重生，承載著過去百年的重量感，也開啟未來百年新頁。
呼應高雄一百，文化局團隊開發一系列文創商品，包含logoT恤、主題襪、銀飾項鍊及耳環等，充分展現南方原創性與台灣設計力。
高雄一百系列活動還包括老照片徵集、百年追尋戶籍謄本調閱、高雄影像百年史展覽、藝文展演等，相關活動可上高雄市文化局粉專https://www.facebook.com/khcculture查詢。
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