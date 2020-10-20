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半島歌謠季舞台劇憾人心 國寶陳英領銜躍上首都舞台
去年在屏東半島歌謠季驚豔演出的民謠舞台劇「半島風聲、相放伴」，佳評如潮，繼獲邀至屏東演藝廳演出後，24日將登上台北花博舞蝶館舞台，包括甫獲文化部「人間國寶」88歲陳英在內的9名傳藝師與10多名學生，再次用渾然天成的歌聲和月琴樂音與劇中故事交錯，以民謠、四句聯等形式唱出南島特有的庶民情感，也為下月4月登場的半島歌謠祭揭開序幕。
「半島風聲、相放伴」舞台劇在去年半島歌謠祭首登場，由縣府委託的台南人劇團偕同斜槓青年共同創作，他們花了半年時間下鄉探訪，真實記錄恆春半島民謠傳藝師從小到大的點滴生活故事，以月琴帶出文化歷史脈絡，並以三代同台來呈現，用音樂、戲劇讓現在與過去的自己對話，全程以台語演出，並唱民謠、講四句聯和吟詩作對，呈現民謠文化內涵的精髓。
製作團隊帶領在地傳藝師、小學生素人演員，將阿公、阿嬤的常民生活和民謠精髓搬上舞台，全場以民謠串聯，由月琴帶入人生、再由人生帶入恆春的前世今生，首演即大獲好評，因民眾要求加場演出，文化處今年3月在屏東演藝廳重現，24日再上台北花博舞蝶館舞台，因觀眾不同，呈現方式稍有修改，讓外地觀眾有全新的驚喜。
恆春鎮思想起民謠促進會總幹事趙振英說，恆春民謠難地扎根深，在恆春演出時會獲得高度認同，但走出恆春後共鳴度一定有差，劇本用詞上做了微調，但不失在地味；在具體展現「老調新唱」的民謠創新精神外，以自然重現傳統民謠的唱念力度，搭配現代樂器編曲，悠然之間，南島風情躍然於樂句中，也為下月4月在恆春西門廣場登場的半島歌謠祭揭開序幕。
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