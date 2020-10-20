緊緊緊 陳其邁：最快3周內宣布高雄輕軌二階復工

高雄藍綠議員及市民關注輕軌二階後續發展，市長陳其邁今天在市政會議前受訪說，上任後持續解決問題，設法優化路型，最快3周內宣布輕軌復工。副市長林欽榮也說，大順路（自由路到九如路間的中央分隔島）現有206棵雨豆樹就地保留。

林欽榮表示，高雄輕軌二階9項路型優化調整措施包括，路線由馬卡道路彎進美術館路段部分，兼顧地方聲音，修改加大彎度的曲率半徑（由30公尺調整到50公尺），輕軌路線北移至美術館園區內，美術館路幅20公尺毫無減損。輕軌是移動的地標，融合至美術館園區一部分，沿線人行空間加大，每棵樹都保留下來，也在美術館路北側增加4公尺寬人行步道空間。

輕軌車站設置以路口設站為原則，從原本的中央島式月台，重新調整修正拆分為上、下行線的中央側式月台，減少輕軌站體影響車道路幅。中華路以東至裕誠路間的路段，路寬僅20公尺，檢討調整為單軌雙向通行。

另，坐落在輕軌C24站與捷運紅線R13站交界處的富邦開發案，已要求開發商須額外增加汽車格、機車格，提供沿線停車需求使用。基地所臨大順路、龍文街必須退縮建築，作為增設車道使用。

林欽榮表示，跨局處專案小組也提出「輕軌所占路權瘦身方案」，由原本路權寬度10.8公尺，瘦身至車站段為9.6公尺及路線段9公尺，目的是增加大順路一丶二丶三段車道寬度。龍德新路拓寬及延伸勢在必行，龍德新路成為大順路的平行替代道路，可收納義享天地、好市多賣場車流。

居民擔心停車問題，林欽榮說，美術館及大順路沿線取消約345個路邊車格，可由沿線半徑200公尺內停車場補足。對停車供給較吃緊路段，將協調沿線學校釋出停車空間，約可再釋出102個停車位。

護樹團體關注原有路樹生存空間，林欽榮說，大順路從自由路至九如路間的中央分隔島現有206棵雨豆樹，會就地保留。