高市推重陽敬老接種周 慢性病患以高風險重大優先
高雄市衛生局將這個星期列為「重陽敬老接種周」，要求各級醫療院所配合流感疫苗接種順序，優先提供長輩接種服務。第一優先是65歲以上長輩，第二優先是6歲以下兒童、重大傷病、罕見疾病、高風險重大慢性病患。為確保65歲以上長者可以優先接種，第二優先對象中的慢性病患，應經醫師問診、審視病歷及治療紀錄與病況，以「高風險重大慢性病患」為優先。
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，目前高雄市公費流感疫苗的配合數量是73萬劑，目前已配付到位的有53萬劑，截至今早已接種43萬劑。其中高風險族群包括65歲以上老人、6歲以下幼兒，還有重大傷病、罕見疾病、慢性病患者，已持續在社區排定優先接種。
潘炤穎說，接種策略上在醫療院所的部分，這個星期擴大辦理重陽敬老接種服務，在各區舉辦活動，並在高雄區所有醫療院所要求第一線醫師與社區民眾，以65歲以上長者、6歲以下為優先接種對象。65歲以上老人的接種進度，希望達成的目標值是41%，會加強宣導努力，對老人患者催種。
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