高雄國小老師疑言語騷擾 學校：性平會調查未果

無黨籍高市議員黃捷今天陪同家長指控國小教師對學生霸凌及言語騷擾造成孩童身心受創，並指學校及教育局對事件冷處理。國小校長回應有啟動性平會調查，因無檢舉姓名未予受理。

針對家長的指控，市府教育局指出，接獲陳情隨即要求學校依「性別平等教育法」規定通報並開性別平等教育委員會討論；有關家長陳情疑似延誤通報，教育局將開會審議依法處理，如有延誤規定會裁罰，絕不寬貸。

黃捷陪同王姓家長、高雄市教育產業工會申訴部主任劉亞平等人在議會開記者會，控訴學校及教育局漠視家長投訴也對事件冷處理，促市長陳其邁要勿漠視孩子受到的霸凌。

王姓家長指出，孩子從小學五年級起就反映被老師不堪的言語所困擾，兩年來家長有向學校、教育局投訴，今年也向監察院陳情，也無具體結果，怒而對學校老師提告。

國小顏姓校長表示，學校在108年及109年先後接獲投訴並調查；108年調查沒有投訴等內容及事實，109年10月8日接獲教育局轉知疑似有關性平案的事情，當天召開性別平等教育委員會討論，委員就投訴內容，因無真實姓名，依性別平等教育法第29條第2項第2款之規定，不予受理。

王姓家長指出，孩子功課很好，還是小學市長獎畢業生，但是被老師的霸凌所困，常常惡夢無法入睡，孩子透過文章抒發心情及恐懼，現已上國中，但是心靈受創，他在今年5月帶孩子就醫，如今還要靠藥物入睡。

他指造成孩子心靈受傷的原因主要是老師常常以「違反規定的人要男女生互親」、「不遵守規定要手牽手繞教室」等，甚至於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間還會要求學生隔著塑膠接吻。

媒體向家長提問，孩子是否有被要求和同學親吻的事，家長表示，孩子並無相關違反規定情形。

黃捷批評學校和教育局漠視，甚至連抽樣調查及訪談學生都沒有進行，逕自採信老師否認的答辯，造成性平調查案有重大瑕疵。黃捷促教育局要必須依照性別平等規定對學校做懲處並加速調查不適任教師等作為。