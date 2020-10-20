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到底哪裡肉燥飯最好吃？ 高雄擬辦肉燥飯大賽對決

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
民進黨高雄市議員陳致中。記者蔡孟妤／攝影
民進黨高雄市議員陳致中。記者蔡孟妤／攝影

高雄、台南市長的肉燥飯之爭，也引來屏東加入戰局，3縣市首長都自誇自家縣市肉燥飯最好吃。民進黨高市議員陳致中今在議會建議高雄市觀光局舉辦全國肉燥飯大賽，一決高下；觀光局長周玲妏稱讚說，這點子超有亮點，會積極辦理。

陳其邁日前在建築園冶獎跟黃偉哲賭說，「誰輸1個獎項就輸1碗肉燥飯」，並接連向黃偉哲喊話「高雄肉燥飯比較好吃，台南還好而已！」

黃偉哲隨即發文反擊說台南「身為世界肉燥飯之都，要吃到普通的肉燥飯比登天還難」，並邀陳其邁、屏東縣長潘孟安11月參加首屆「台南肉燥飯節」，來見見世面。戰火延燒到屏東縣，潘孟安也回擊表示，屏東的肉燥飯才是「一口入魂」。

陳致中今在議會質詢時說，哪裡的肉燥飯最好吃吵翻天，高雄、台南、屏東都各有支持者，連嘉義火雞肉飯都軋一腳，台北有牛肉麵節，建議觀光局打鐵趁熱舉辦全國肉燥飯大PK賽，廣邀全國最強對手參加，一決高下。

陳致中說，舉辦肉燥飯大賽來大車拚，一方面推廣在地平民美食，一方面推銷高雄城市觀光，也有助於疫後旅遊振興，比過去辦光頭節、跳愛河更有意義。周玲妏稱讚說，「這點子超有亮點，內部同仁陸續討論中，我們積極辦理！」

屏東縣 觀光局 黃偉哲

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