壽山動物園飼料預算太低 動物疑吃發霉食物

高雄市長陳其邁月初參觀新竹動物園，表示壽山動物園升級刻不容緩，未來要著手改善。但時代力量議員林于凱今在議會出示發霉玉米與茄子照片，質疑動物園飼料預算太低，蔬果腐爛比例高。觀光局長周玲妏承諾不會再讓飼料問題發生。

高雄市議會今交通部門質詢，林于凱說，動物園蔬果飼料腐爛比例占約20%，必須打掉腐爛部分後才能餵食，根本原因是觀光局給動物園的預算過低。

林于凱說，今年度野生動物飼料蔬果類的標案預算只有249萬4500元，且近3年採購都是第一次流標後由唯一一家廠商投標後得標，沒人願意投標的情況，也顯示預算明顯不足。

林于凱表示，動物園的主體應該是動物，但政府花在硬體設備的預算卻遠超過照顧動物的預算，以「108年度柴山環境營造工程」為例，預算就達2400萬元。如果這些改善硬體環境的經費可以撥出5%，就可大大改善動物園的飼料環境。

林于凱要求觀光局今年先要求廠商把關飼料的品質，年底在設計新年度標案的時候，要加入不良品的管控跟罰則及檢核機制；及更重要的是增加動物飼料預算。

周玲妏表示，一定會好好照顧動物園的動物，允諾今年底設計標案時納入上述意見，年底開標不會讓這些飼料問題再發生，有必要時增加預算。

民進黨議員陳致中也呼籲觀光局增加動物園預算，向中央爭取經費，強化壽山動物園遊憩功能，啟動再生再造。