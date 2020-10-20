高雄國際食品展周四登場 高雄海味專區呷海味A好康
由中華民國對外貿易發展協會主辦、高雄市海洋局協辦的2020高雄國際食品展「高雄海味專區」，將於10月22日至25日於高雄展覽館南館開展，今年共有22家高雄優質水產業者參展，不僅展區結合高科技全息投影，展中更邀請料理型男-梁赫群親自示範料理，另規劃三大澎湃好禮大放送：「海味滿萬抽」、「海味滿額贈」及「海味好禮秤」，消費憑發票就有機會抽星級飯店住宿券、Apple IPad、Dyson吸塵器等好禮，另外還加碼抽50吋液晶電視，預計吸引萬人共襄盛舉。
高雄市海洋局表示，高雄國際食品展舉辦第14周年，今年「高雄海味專區」展區66格攤位，邀集本市22家優質在地漁民及水產業者，並結合台灣水產工業同業公會籌組的「台灣水產公會專區」，成為本屆高雄國際食品展的「大海生鮮區」，陣容實力堅強，保證讓觀展業者及民眾購買到CP值超高的精選優質水產品。
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