違規男女生要親親、牽手繞教室？學童惡夢不敢返校領獎

高雄市議員黃捷接獲家長陳情，指左營區一所國小女老師多次在班上以言語性騷擾學生，今天開記者會斥責教育局和學校「反性平又延遲通報」。家長則控訴老師「違規學生，男女要互相親吻」、「不遵守自然課規則，要手牽手繞教室一圈」等，害女兒常做惡夢，連畢業都不想回校領市長獎，還要求助身心科。

高雄市教育局表示，這所學校發生疑似校園性別事件，教育局接獲人民陳情後，隨即請學校依「性別平等教育法」規定通報，並依規定於3日內召開性別平等教育委員會討論。至於家長陳情疑似延誤通報部分，教育局強調針對該校疑似延誤通報部分將召開會議審議依法處理，如有延誤通報依「性別平等教育法」規定裁罰，絕不包庇任何違法相關人員。

王先生說，其實去年5月30日這名女老師就曾被其他家長投訴，因細故情緒暴怒抓女學生的衣領，讓學生大哭。今年6月4日他聽到小六女兒說黃老師叫「不守規矩的男女學生親吻」、「手牽手繞教室一圈」等不當言論，深覺不妥，再次去投訴，學校卻未通報性平會調查處理。

王先生不捨的說，女兒在周記寫著，看到同學考試作弊去報告老師，同學沒有改邪歸正還羞辱她。「我這樣作傻嗎？心中時常浮現天使與惡魔間的文戰。我可以選擇與他們合流合汙，贏得好人緣，選上他們口中的『魔犯生』.....在校的每一刻，我彷彿都與一群妖魔鬼怪，共處在血淋淋的十八層地獄中....」再加上老師的不當言語性騷擾，畢業前好些日子都不想去學校，連市長獎都沒去領。

高雄市教育產業工會申訴部主任劉亞平表示，家長向學校反映、投訴市長信箱，四個月沒有下文，也沒見到懲處，這已不只是騷擾事件、而是霸凌事件！學校是保護學生的地方，怎麼變成讓學生受到霸凌與傷害？工會也已向監察院檢舉，希望能夠針對事件調查。