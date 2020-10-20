高樹果農種木瓜像作畫 注重果園美觀更重視食安

高樹果農陳聖明（49歲），2004年返鄉幫忙長輩種木瓜，由於沒有種植經驗，便到改良場、農業大學上課，並以所學的無農藥草生栽培與光合菌栽種，同時也注重果園的布置，不僅讓果園整齊美觀，也讓木瓜生產穩定，廣受消費者青睞。

陳聖明過去原本在傢俱工廠工作，又於公司不敵外國進口業績下滑，於是在父親的建議下，他返鄉幫家人種植木瓜。沒有種植經驗的陳聖明，所有務農技術必須從新學起，因此，主動到改良場與屏東農業大學上課。

透過參加各種農業課程，陳聖明以無農藥草生栽培來栽種，同時配合光合菌幫助木瓜成長，幾使遇到連日豪雨，木瓜的「水傷」也較其他果農輕微，不僅如此，種出來的木瓜，也在市面上獲得食用安全、健康與美味的評價。

本身對繪畫有興趣的陳聖明對果園布置也相當講究，他在每棵木瓜樹矮化處理上，都會將莖部切開，讓樹幹倒伏的方向一致，更透過種植管理讓樹生長大小一致，不僅外觀整齊美觀，還便於採收。

陳聖明指出，木瓜平均一周採收一次，雖然氣候會影響產量，但仍可透過種植技術來克服，且目前種植出的木瓜，果實更甜美，受外界好評，光以宅配銷售，就經常忙到不可開交。

另外，陳聖明與妻子廖芹英，也學習農產加工技術，透過烘焙製作木瓜乾、檸檬乾、蜜棗乾等無添加材料，不僅增加收入，且獲得許多消費者青睞。