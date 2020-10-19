原強調輕軌二階3個月內檢討復工 捷運局改口3周內

高雄輕軌二階爭議路段進度備受關注，藍綠議員今都在議會關切此事，捷運局長吳義隆原本整天在議會表示，3個月內會完成41個路口交通運輸模擬，完成後再檢討復工。但今晚捷運局突然再發聲明改口說，要在3周內完成檢討復工。

高雄市長陳其邁今受訪強調持續為輕軌復工做準備，路線不變但路型調整，並考量車站設計、停車位量能等，加上動態評估，更優化方案出爐後立刻復工。

高雄市議會今交通部門質詢，藍綠議員關切輕軌二階爭議路段進度。吳義隆說，已委託顧問公司對41個路口進行動態模擬評估，比較有無輕軌差別，釐清交通瓶頸點，作為後續優化方案參考。

吳義隆說，3個月內完成交通動態模擬後，再對路型調整優化後復工。

但不知是否受到藍綠高度關注壓力，今在議會被問及進度，多次提到3個月內完成動態模擬的吳義隆今晚突改口說，有關輕軌美術館、大順路民眾爭議路段，經林副市長邀集市府相關局處研議改善，優化路型，交通環境模擬檢討，最快3周即可完成檢討後復工。