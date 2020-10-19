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社造走讀「心」體驗 感受專屬屏東的文化魅力

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
屏東縣府文化處推出社造走讀心體驗，推出不同主題路線，「夢迴八瑤灣」主題，走訪牡丹鄉高士部落。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣府文化處推出社造走讀心體驗，推出不同主題路線，「夢迴八瑤灣」主題，走訪牡丹鄉高士部落。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府文化處每年舉辦社造走讀體驗，串連社區、文資景點及文化館舍，今年帶領遊客朝聖沿山公路教堂，包括石砌的新埤玉環教堂，與因金曲獎爆紅的泰武鄉佳平法蒂瑪聖母堂，接下來將走訪半島生態社區及半島歌謠祭，讓各地民眾感受尋旅屏東的文化魅力。

屏東縣府文化處指出，參與社區總體營造工作的社區組織、民間團隊等單位將傳統文化與生活套入社區遊程的規畫中，讓社區小旅行不再只是旅遊，而是「在地文化與生活價值的體現」。

屏東縣政府從5年前開始推動社區走讀，每次推出幾乎秒殺團，今年社造走讀心體驗推出「可可樂。搶孤趣」、「夢迴八瑤灣」、「原民聖光」、「一夜。干不乾」、「部落探秘」、「半島謳歌」等路線，每條路線都秒殺額滿。

「原民聖光」帶領遊客實地走訪沿山公路周邊教堂，邀請《杜神父與他的12座教堂》一書作者江敬業擔任導讀人，江敬業鉅細靡遺介紹教堂的特色，最後以玉環石頭教堂作為行旅最美麗的句點。

參與多場不同走讀體驗的楊宏鈺是金門人，目前住高雄，他說，參加文化行旅有別於一般旅行社安排，在地社區居民的導覽解說更能了解社區人文與私房景點。

文化處表示，經修復後的玉環教堂，即日起在教堂旁的中山堂辦理「玉環天主堂 摺紙與石頭-林邊溪畔的傳奇」展覽，每逢星期六、日或連續假日期間上午9時至下午4時開放參觀，希望讓大眾認識玉環善牧教堂的傳奇故事。

屏東縣府文化處推出社造走讀心體驗，推出不同主題路線，「原民聖光」，帶領大家走訪屏東特色教堂，玉環天主堂。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣府文化處推出社造走讀心體驗，推出不同主題路線，「原民聖光」，帶領大家走訪屏東特色教堂，玉環天主堂。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣府文化處推出社造走讀心體驗，推出不同主題路線，「原民聖光」，帶領大家走訪屏東特色教堂，玉環天主堂。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣府文化處推出社造走讀心體驗，推出不同主題路線，「原民聖光」，帶領大家走訪屏東特色教堂，玉環天主堂。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣府文化處推出社造走讀心體驗，推出不同主題路線，「原民聖光」，帶領大家走訪屏東特色教堂，玉環天主堂。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣府文化處推出社造走讀心體驗，推出不同主題路線，「原民聖光」，帶領大家走訪屏東特色教堂，玉環天主堂。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣府文化處推出社造走讀心體驗，推出不同主題路線，「原民聖光」，帶領大家走訪屏東特色教堂，玉環天主堂。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣府文化處推出社造走讀心體驗，推出不同主題路線，「原民聖光」，帶領大家走訪屏東特色教堂，玉環天主堂。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣府文化處推出社造走讀心體驗，推出不同主題路線，「原民聖光」帶領大家走訪屏東特色教堂，走訪金曲獎爆紅的泰武鄉佳平法蒂瑪聖母堂。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣府文化處推出社造走讀心體驗，推出不同主題路線，「原民聖光」帶領大家走訪屏東特色教堂，走訪金曲獎爆紅的泰武鄉佳平法蒂瑪聖母堂。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣府文化處推出社造走讀心體驗，推出不同主題路線，「原民聖光」，帶領大家走訪屏東特色教堂，玉環天主堂。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣府文化處推出社造走讀心體驗，推出不同主題路線，「原民聖光」，帶領大家走訪屏東特色教堂，玉環天主堂。圖／屏東縣府文化處提供

教堂 屏東縣政府 修復

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