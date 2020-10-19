影／錯過可惜！ 台東首屆電音派對30、31日狂熱登場
台東縣首屆電音競賽派對將於10月30及31日登場，每天下午2點至晚上10點，在台東縣立美術館前大草原狂熱登場，台東縣長饒慶鈴表示，就當是年底阿妹跨年演唱會前的暖場，歡迎全國年輕朋友來台東，體驗感受台東驚人的音樂能量，共度炫麗的音樂假期。
台東縣政府為推出不一樣的旅遊體驗，由縣府文化處籌畫多時，選擇舉辦電音派對「2020不夜山海電子音樂祭」，事前舉辦電音競賽，吸引57組國內音玩家報名，9日及17日先分別在台北、高雄各辦一場複賽，選出11組好手參與30日的總決賽，31日當天電音競賽第一名選手將與美國型男電音王子DJ AndrewFord、亞洲百大女DJ COOKIE等人接力演出。
首屆台東「不夜山海電子音樂祭」委託女DJ Cookie以馬蘭部落中最廣為人知的「飲酒歡樂歌」混音編製活動主題曲，今天記者會上也安排馬蘭部落耆老代表部落將「飲酒歡樂歌」歌曲授權給饒慶鈴及女DJ Cookie使用，並與杵音文化藝術團現場演出，讓記者會來賓搶先聆賞傳統部落歌謠與電音結合的美聲。
縣文化處指出，兩天活動，周邊有電電小市集、Pioneer DJ體驗營讓小朋友體驗「刷唱盤」、小搗蛋鬼找糖趣等活動，非常適合全家大小參與，一起用音樂讓彼此更靠近。
饒慶鈴表示，台東的美好藝術正持續發生，突破以往，在今年新創「不夜山海電子音樂祭」，希望將台東的音樂版圖更完整拼湊，電子音樂不只屬於年輕人，更要打破性別、年齡及國籍限制，打造屬於台東的電子音樂祭，讓大家在音樂中，聽見台灣美麗的聲音。
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