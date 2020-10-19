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關懷長輩 陳其邁到旗山學習香蕉手抄紙、喝咖啡

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右二）在社區長輩指導下製作手抄紙。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁（右二）在社區長輩指導下製作手抄紙。記者徐白櫻／攝影

重陽節即將到來，高雄市長陳其邁今天下午參訪旗山糖廠社區與圓富社區，提早祝福社區長輩「重陽節快樂」。陳其邁還在社區志工阿嬤教導下學習製作香蕉手抄紙，品嘗高齡阿嬤準備的手沖咖啡，社區長輩活力十足，令他印象深刻。陳其邁說，市府日後會投入更多資源支持社造，吸引年輕人返鄉活絡農村。

糖廠社區成立「大旗美農村體驗直賣所」，銷售大旗美地區32位小農出產的農特產品。社區居民從香蕉樹萃取纖維，使用香蕉絲製成提包、吊飾及香蕉手抄紙等生活用品販售，開發香蕉湯、黑糖薑母、鳳蕉豆腐乳等風味餐，獲得農委會水保局107及108年「優質農村體驗品質評鑑」。

市長陳其邁今天下午參訪糖廠社區，體驗社區規畫「一日農夫」行程，跟著志工長輩使用香蕉莖萃取的纖維製作手工紙，感受DIY樂趣，並與C級長照站的長輩切蛋糕，提早慶祝重陽節。旗尾社區發展協會執行長曾渝媗說，在市府農業局支持下，農遊券帶動商機，直賣所營收達50萬元。

圓富社區則是成立「隘堤咖啡」，社區居民將社區活動中心改造成咖啡館，社區阿嬤是店內員工，挑豆、沖咖啡、拉花與送餐等服務一手包辦，成為各地民眾爭相參訪的社區。

陳其邁表示，專程到糖廠了解地方創生如何結合觀光，以及社區長照跟農業六級產業整個發展狀況，糖廠社區是一個金牌社區，在108年獲得衛服部社會服務的績效組優等獎，市府會持續投入資源，盼吸引更多年輕人回到故鄉投入社造，讓農村更活絡，變成結合休閒觀光、社區照護與低碳環保的生態社區。

旗山糖廠社區也是C級長照站，每天平均有70多位長輩到據點活動，社區長輩代表切蛋糕慶祝重陽節。記者徐白櫻／攝影
旗山糖廠社區也是C級長照站，每天平均有70多位長輩到據點活動，社區長輩代表切蛋糕慶祝重陽節。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁今天下午參訪旗山糖廠社區，據點志工開心合影。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁今天下午參訪旗山糖廠社區，據點志工開心合影。記者徐白櫻／攝影

香蕉 陳其邁 咖啡館

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