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觀光局長說漏嘴？ 五月天在桃園開唱明年有望到高雄
五月天過去曾在高雄開唱造成轟動，民進黨議員林智鴻今關注五月天何時能再返高開唱？高雄市觀光局長周玲妏今說，今年有力邀五月天回高雄跨年演唱，但可惜五月天已排了桃園檔期，不過明年底的跨年可以期待，應可回到高雄開唱。
外傳五月天今年選擇在桃園跨年，結果網路傳已有黃牛開放預購五月天跨年演唱會門票，不過日前五月天所屬唱片公司相信音樂僅回覆表示「沒有回應」，也希望大家不要聽信謠言，所有資訊以官方公布為主。
林智鴻今在高雄市議會質詢表示，市長陳其邁上任後，大港開唱要回來高雄，令人高興，而過去知名樂團五月天也曾到高雄開演唱會，是否可能再回高雄開唱？
周玲妏答詢表示，大概從9月就跟相信音樂聯繫，高雄人很期待，因為已睽違高雄跨年很多年，「但今年的部分很可惜，儘管我們極力邀請，但是他已經排了在桃園的檔期」。
周玲妏的回覆等於證實了五月天今年將到桃園跨年，無緣到高雄。她並表示，但有一點可以期待，他們也很樂意，明年底跨年，高雄的人應該可以看得到五月天回到高雄開唱。
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