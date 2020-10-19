全國首處全天候臨托公辦據點 扮演職業婦女「神隊友」

高雄市前金區大同社會住宅功能愈來愈強大，是全國第一處結合幼兒臨托、社區照顧關懷的社宅，提供全天候臨托服務，日間、夜間及假日都可預約，臨時要出門加班的育兒父母不再單打獨鬥，扮演職業婦女的「神隊友」。

高雄市長陳其邁今天到大同社宅，宣布高雄托育福利再升級，大同社宅成為全國第一處提供夜間托育等全時段服務的公辦示範點，陳其邁嘗試操作臨托夜托線上預約平台，他說，這是兌現競選政見的重要一步，「長照、幼托，政府都在」，減輕育兒家庭負擔，落實社區養老願景，透過老幼服務共設據點，滿足三代同堂家庭幼兒托育及銀髮照顧，促進世代共融。

大同社會住宅鄰近高雄市立大同醫院、高雄地檢署等，醫護、司法體系工作者比率高。高雄市社會局副局長葉玉如說，醫護人員若臨時要回院工作，檢察官遇結案或專案需要挑燈夜戰等，就需要夜間托育來幫忙，夜托有一定市場需求，必須克服托育照顧人力問題，高雄市社會局和高雄市撫育人員職業工會合作，率先以大同社宅為示範點，若供需加大，這一模式將複製到其他社宅，讓年輕父母能兼顧托育和工作，不再為臨時找不到照顧者而傷神。

育有2名年幼子女的吳晨琦從事服務業，她說，若有上銀行、聽演講等事務，需要臨時托育數小時，孩子若要臨時交給親友難免不放心，透過定點多元托育據點來幫忙，專業又安心。

高雄市社會局長謝琍琍說，高雄市現有的定點多元托育服務在鳳山、三民區各有一處，前金區是第三處臨托據點，接下來第四處可能會在左營區。為方便育兒家庭，大同社宅臨托是24小時模式，「夜間、假日托育攏總有！」