高市府推輕軌旗津線 辦理可行性研究中

高市府推動輕軌旗津線多年，捷運局長吳義隆今說，市府希望推動輕軌旗津線，以帶動旗津觀光，目前已辦理可行性研究報告，但因自償性不足，正在想辦法滿足交通部對該路線自償率的要求。

高雄市議會交通部門今業務報告與質詢，捷運局報告表示，輕軌旗津線規畫自環狀輕軌C4凱旋中華站起向西直行，經過港隧道，順沿旗津一、二、三路到達廟前路口，再經過港隧道連接至止於捷運橘線O1西子灣站及輕軌C14哈瑪星站，與捷運西子灣站、環狀輕軌哈瑪星站轉乘。

捷運局報告指出，輕軌旗津線路線長度7.5公里，初步規畫設9處車站，去年底已於旗津區公所召開地方說明會，可行性研究期中報告今年3月中核定，目前辦理期末報告作業。

國民黨議員陳麗娜今在議會要求旗津輕軌線要加速期程，吳義隆說，現在主要是自償率無法滿足交通部要求，要先改善自償率不足問題，才能再報審查。