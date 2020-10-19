高雄輕軌二階爭議 捷運局：41個路口3月內完成交通模擬

高雄市議會今進行交通部門質詢，多位議員關切高雄輕軌二階爭議路段進度，高雄市捷運局長吳義隆說，目前針對41個路口進行交通運輸模擬，比較有、無輕軌對交通影響差別，已要求顧問公司3個月內完成，以調整優化路型解決疑慮。

輕軌二階原定明年6月完工，但爭議路段大順、美術館路等仍未動工，外傳輕軌二階將因此展延，但捷運局昨發文澄清沒有展延規畫，並批是前朝延宕1年半。

國民黨議員黃香菽說，捷運局指延宕1年半，但輕軌二階進度已達72.81%，「這叫延宕沒有動嗎？」議員吳益政也說，說沒進度是政治語言不是專業語言，二階輕軌還是有進度，只是爭議路段暫停。

國民黨議員陳玫娟批，如果一直把問題推給前市長韓國瑜，那乾脆讓韓國瑜再回來好了。吳義隆澄清他說的延宕1年半，指的是爭議路段，從2018年停滯至今。

黃香菽、陳玫娟及民進黨議員黃明太等人均關切二階輕軌進度，吳義隆說，民眾最擔心影響交通，尤其41個號誌化路口，現在已委託顧問公司針對41個路口進行動態模擬評估，比較有、無輕軌的差別。

吳義隆說，已要求顧問公司3個月完成資料，再來針對改善，克服民眾疑慮。雖原路線不變，但路型會進行優化調整。